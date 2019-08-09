Украина отдалилась от дефолта

Украинская экономика сейчас стабильна, поэтому кредитный рейтинг страны повысился на 2 позиции. По оценкам рейтингового агентства R&I, украинская экономика сейчас имеет меньше рисков стать дефолтной.

Такого результата удалось достичь благодаря удачному регулированию доходов и расходов государства, а также контролю инфляции, передает Министерство финансов.

К теме: Что Украина предложит на переговорах с МВФ

Японское кредитное агентство отмечает, что украинская экономика продолжает восстанавливаться, а фискальная позиция улучшилась. Международные резервы растут и устойчивость Украины к внешним шокам улучшается,

– говорят в Минфине.

Что означает повышение кредитного рейтинга?

Кредитный рейтинг – главный показатель платежеспособности страны по кредитам. От него также зависит стоимость украинских активов и ценных бумаг компаний, а также процентная ставка для будущих кредитов. Чем выше рейтинг – тем выгоднее брать кредит.



Раньше у Украины был рейтинг ССС+, что означает крайне высокий риск инвестирования. Теперь его повысили на две позиции до В+ (высокий спекулятивный риск).



Все возможные позиции кредитного рейтинга / Инфографика из Википедии

Также в японском агентстве R&I отметили, что в Украине растет ВВП и уменьшается инфляция. Это привело к тому, что общий долг Украины перед МВФ составляет 69,2% от ВВП (по состоянию на 2016 год), а 52,3%.

ВВП (Валовой внутренний продукт) – общая стоимость всех оказанных услуг и проданных товаров в стране за год.

Рост ВВП означает рост экономики.

Инфляция – удешевление национальной валюты, что приводит к увеличению цен и уменьшению покупательной способности денег.

Уменьшение инфляции – означает стабилизацию экономики.

Ранее одно из ведущих рейтинговых агентств Fitch также повысило кредитный рейтинг Украины до уровня B-.

В сентябре Украина должна начать переговоры относительно новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Что такое дефолт?

Неспособность страны выплачивать долги, фактически – банкротство. Такое состояние экономики может привести к оттоку инвестиций и долговременной стагнации или упадку.



В Украине заговорили о дефолте после заявления олигарха Коломойского о том, что его устроит такой сценарий. Это обусловлено его личными интересами.



Впрочем, советник главы Офиса Президента Алексей Гончарук отметил, что каждое подобное заявление отпугивает от Украины инвесторов. Поэтому он призвал не строить "экзотических сценариев" для украинской экономики.



Последствия дефолта / инфографіка 24 канала