04:34
10 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Во что инвестируют россияне. Путин защищает чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:25, 9 августа
      Вести.UA: Покушение на Зеленского. Луценко готовится сесть в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:05, 9 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Украина отдалилась от дефолта

      353 Читати новину українською
      Украина увеличила кредитный рейтинг
      Украина увеличила кредитный рейтинг / Обозреватель

      Украинская экономика сейчас стабильна, поэтому кредитный рейтинг страны повысился на 2 позиции. По оценкам рейтингового агентства R&I, украинская экономика сейчас имеет меньше рисков стать дефолтной.

      Такого результата удалось достичь благодаря удачному регулированию доходов и расходов государства, а также контролю инфляции, передает Министерство финансов.

      К теме: Что Украина предложит на переговорах с МВФ

      Японское кредитное агентство отмечает, что украинская экономика продолжает восстанавливаться, а фискальная позиция улучшилась. Международные резервы растут и устойчивость Украины к внешним шокам улучшается,
      – говорят в Минфине.

      Что означает повышение кредитного рейтинга?
      Кредитный рейтинг – главный показатель платежеспособности страны по кредитам. От него также зависит стоимость украинских активов и ценных бумаг компаний, а также процентная ставка для будущих кредитов. Чем выше рейтинг – тем выгоднее брать кредит.

      Раньше у Украины был рейтинг ССС+, что означает крайне высокий риск инвестирования. Теперь его повысили на две позиции до В+ (высокий спекулятивный риск).

      кредитний рейтинг
      Все возможные позиции кредитного рейтинга / Инфографика из Википедии

      Также в японском агентстве R&I отметили, что в Украине растет ВВП и уменьшается инфляция. Это привело к тому, что общий долг Украины перед МВФ составляет 69,2% от ВВП (по состоянию на 2016 год), а 52,3%.

      ВВП (Валовой внутренний продукт) – общая стоимость всех оказанных услуг и проданных товаров в стране за год.
      Рост ВВП означает рост экономики.
      Инфляция – удешевление национальной валюты, что приводит к увеличению цен и уменьшению покупательной способности денег.
      Уменьшение инфляции – означает стабилизацию экономики.

      Ранее одно из ведущих рейтинговых агентств Fitch также повысило кредитный рейтинг Украины до уровня B-.

      В сентябре Украина должна начать переговоры относительно новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

      Что такое дефолт?
      Неспособность страны выплачивать долги, фактически – банкротство. Такое состояние экономики может привести к оттоку инвестиций и долговременной стагнации или упадку.

      В Украине заговорили о дефолте после заявления олигарха Коломойского о том, что его устроит такой сценарий. Это обусловлено его личными интересами.

      Впрочем, советник главы Офиса Президента Алексей Гончарук отметил, что каждое подобное заявление отпугивает от Украины инвесторов. Поэтому он призвал не строить "экзотических сценариев" для украинской экономики.

      наслідки дефолту
      Последствия дефолта / инфографіка 24 канала

      blog_ava
      Ангина или фарингит: как отличить, основные симптомы и лечение
      9 августа
      8051
      Теги: Новости Украины Дефолт в Украине Министерство финансов Украины рейтинги Кредит МВФ Транш МВФ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 9 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      9 августа , 22:24 Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      415
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 августа , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1394
      Какое пиво нравится украинцам?
      9 августа , 09:00 Какое пиво нравится украинцам?
      687
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 августа , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 375
      Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      9 августа , 20:00 Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      Ірина Юрковська 156
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук