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      Украина отреагировала на попытки России пропихнуть в ООН свой проект резолюции по COVID-19

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      Дмитрий Кулеба / Пресс-служба Кабмина

      Генассамблея ООН приняла резолюцию о солидарности стран в борьбе с пандемией коронавируса. Свой альтернативный проект выдвинула и Россия, однако его отклонили. В украинском МИДе это уже назвали попыткой Кремля прикрыть свою агрессивную политику перед миром.

      Украина приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН "Глобальная солидарность для борьбы с COVID-19". Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

      Подробнее Провал России в ООН: Генассамблея приняла резолюцию по COVID-19 без упоминания о санкциях

      "Мы приняли решение стать первым государством-членом ООН, которое нарушит процедуру молчания. Мы проинформировали главу Генассамблеи ООН о том, что российская резолюция не может быть принята. К Украине далее присоединился ряд других государств, а дальше состоялся некий дипломатический триллер. Россияне всеми силами пытались протянуть свою резолюцию, впрочем, сделать это не удалось. Ее отклонили", – рассказал он.

      В комментарии относительно принятия резолюции МИД Украины указало: РФ решила воспользоваться ситуацией для продвижения своих узко политических интересов.

      Россия подала параллельный проект резолюции, главный посыл которого, несмотря на включение в его название вопроса COVID-19, полностью вписывается в логику ее предыдущих призывов к отмене санкций. Это – очередная попытка создать пропагандистское прикрытие для своей агрессивной внешней политики,
      – отмечают украинские дипломаты.

      В МИД добавляют, что Украина выступает против попыток РФ воспользоваться затруднительной гуманитарной ситуацией, чтобы избежать международно-правовой ответственности.

      "Эти манипуляции только вредят важной работе, которую осуществляют Генеральный секретарь ООН и Организация Объединенных Наций в укреплении сотрудничества между государствами в борьбе против COVID-19 и минимизации его последствий", – отметили в ведомстве.

      Дмитрий Кулеба о тщетных попытках России пропихнуть свой проект резолюции в ООН: видео

      О чем говорится в принятой ООН резолюции:

      • Об обмене странами информацией о коронавирусе и течении заболевания,
      • Об обмене научными знаниями о борьбе с вирусом и вероятными лекарствами,
      • Об обмене передовым опытом для борьбы с пандемией и преодоления ее последствий.

      Причем в тексте резолюции отсутствует пункт о смягчении санкций, который отстаивала и пыталась пропихнуть Российская Федерация.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики ООН Генассамблея ООН Санкции Новости Украины МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Украина – Россия Новости России
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