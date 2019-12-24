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      Украина отремонтирует свою часть газопровода из Сибири в Европу

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      Кабмин принял решение о капремонте газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" / zn.ua

      Украина проведет капитальный ремонт газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял во время своего заседания во вторник, 24 декабря.

      О ремонте газопровода сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

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      Постановление разработано на исполнение ряда решений по внедрению модели анбандлинга,
      – объяснил Гончарук.

      Для этого состоится передача кредитов Евробанка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка ПАО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины".

      Что такое анбандлинг?Анбандлинг – это форма структуризации бизнеса, которая предполагает разделение его видов. Например, в вопросе газа говорится о разделении сфер добычи, поставки и транспортировки.

      Газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород"

      Газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород" (УПУ) – это экспортный газопровод, соединяющий Уренгойское газовое месторождение и газовые месторождения севера Западной Сибири с Ужгородом. Далее газ транспортируется конечным потребителям в Центральной и Западной Европе.

      Газопровод был построен в 1982-1984 годы. Он создал трансконтинентальную систему транспортировки газа Западной Сибири в Западную Европу.

      російські газопроводи
      Карта ключевых российских газопроводов в Европу

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук ГТС Газ
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