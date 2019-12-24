Украина отремонтирует свою часть газопровода из Сибири в Европу
Украина проведет капитальный ремонт газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял во время своего заседания во вторник, 24 декабря.
О ремонте газопровода сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.
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Постановление разработано на исполнение ряда решений по внедрению модели анбандлинга,
– объяснил Гончарук.
Для этого состоится передача кредитов Евробанка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка ПАО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины".
Что такое анбандлинг?Анбандлинг – это форма структуризации бизнеса, которая предполагает разделение его видов. Например, в вопросе газа говорится о разделении сфер добычи, поставки и транспортировки.
Газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород"
Газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород" (УПУ) – это экспортный газопровод, соединяющий Уренгойское газовое месторождение и газовые месторождения севера Западной Сибири с Ужгородом. Далее газ транспортируется конечным потребителям в Центральной и Западной Европе.
Газопровод был построен в 1982-1984 годы. Он создал трансконтинентальную систему транспортировки газа Западной Сибири в Западную Европу.
Карта ключевых российских газопроводов в Европу
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