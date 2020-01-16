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      Украина передумала строить новый газопровод в Польшу

      208 Читати новину українською
      Украина не будет строить новый газопровод в Польшу / twitter.com/kmksiezopolski (ілюстративне фото)

      Компания "Оператор ГТС Украины" не видит смысла в новом газопроводе в Польшу, проект которого продвигали при предыдущей власти. У Украины уже есть 2 соединения с газотранспортной системой Польши: Дроздовичи и Германовичи.

      Недавно состоялась реконструкция украинской ГТУ и она готова к 6,6 миллиарда кубометров газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны, написал в фейсбуке гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

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      Отмечу, 6,6 миллиарда кубометров – это даже больше от текущей мощности терминала СПГ в Свиноустье (5 миллиардов кубометров). При суммарной потребности в импорте в 8-9 миллиардов кубометров текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта,
      – объяснил Макогон.

      Он добавил, что после подписания соглашения об интерконнекте с польским оператором стала доступной возможность виртуального импорта. Это означает, что Украина может импортировать весь объем, который проходит через нее в Польшу. На сегодня – это 9 миллионов кубометров в сутки. Следовательно эти же 9 миллионов могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это – 3,2 миллиарда кубометров газа в год.

      "Итак, есть ли смысл строить за 200 миллионов долларов еще один газопровод мощностью 5-8 миллиардов кубометров в год, если и текущие доступные стоят невостребованными? У нас уже много примеров "инвестирования" в "нужные" проекты: трубопровод в Устилуг, нефтепровод Одесса – Броды", – написал гендиректор "Оператора ГТС Украины".

      Что известно о намерении построить газопровод из Украины в Польшу

      17 декабря 2014 года операторы газотранспортной системы Украины (на то время – "Укртрансгаз") и Польши (Gaz-System) подписали соглашение о строительстве магистрального газопровода-интерконнектора между обоими государствами. Ориентировочная стоимость строительства на территории Украины оценивалась в 245 миллионов долларов.

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      9 октября 2015 года "Укртрансгаз" и Gaz-System завершили разработку технико-экономического обоснования интерконнектора Польша – Украина. Строительство должно было стартовать еще в 2017 году.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Энергетика Рынок газа Газ Новости Польши ГТС
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