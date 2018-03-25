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Украина перешла на летнее время

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Украина перешла на летнее время
Украина перешла на летнее время / bdzhola.com

Переход на летнее время в 2018 году в Украине произошел в ночь на воскресенье, 25 марта. Украинцы перевели стрелки часов на один час вперед. И теперь вставать придется раньше.

В 3:00 ночи 25 марта стрелки часов в Украине были переведены на час вперед. Поэтому с этого момента в Украине начало действовать летнее время.

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Согласно постановлению Кабинета Министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет происходит в последнее воскресенье марта. Переход на летнее время имеет целью эффективно использовать дневной свет, так как летом солнце заходит позднее.

Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Здоровье Энергетика
Источник: 24 Канал
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