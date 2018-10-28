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      Украина перешла на зимнее время: Супрун посоветовала, как адаптироваться

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      Украина перешла на зимнее время: как адаптироваться к переводу часов
      Украина перешла на зимнее время: как адаптироваться к переводу часов / Фото из соцсетей

      В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перешла на зимнее время – стрелки часов перевели на один час назад. Несмотря на то, что теперь можно спать на час дольше, смена режима может создать дополнительный стресс для организма.

      Об этом в Facebook предупредила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

      Она отметила, что перевод часов на зимнее время может вызвать нарушение сна, сердечно-сосудистой функции и влиять на эмоциональное состояние. В частности, в период перехода на зимнее время даже растет вероятность трагических случаев.

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      Особенно внимательными стоит быть людям, имеющим сердечно-сосудистые болезни. Некоторые исследования указывают, что после смены времени увеличивается вероятность наступления сердечного приступа. Хоть с дополнительным часом сна риски все-таки меньше,
      – отметила Супрун.

      Советы от Супрун, как адаптироваться к переводу часов на зимнее время:

      1. Выходите на прогулку. Свет, особенно дневной, помогает приспособиться к изменениям. В то же время в холодный период года пребывание на улице днем помогает простимулировать мозг и заставляют его создавать серотонин ("гормон счастья").
      2. Не планируйте в этот период времени важные дела, в частности, лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок.
      3. Старайтесь полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка питательных веществ.
      4. Планируйте свое время так, чтобы спать полноценно, а именно не менее 7-8 часов в сутки.
      5. ​Если испытываете трудности после смены времени, то проконсультируйтесь со своим врачом.

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      Отметим, что для большинства людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, такой переход не будет представлять серьезной угрозы. Однако Супрун все равно советует следить за своим организмом и не планировать дополнительной нагрузки, чтобы дать время организму спокойно пережить изменения.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

       

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Советы Здоровая жизнь Здоровье
      Источник: 24 канал
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