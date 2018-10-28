Украина перешла на зимнее время: Супрун посоветовала, как адаптироваться

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перешла на зимнее время – стрелки часов перевели на один час назад. Несмотря на то, что теперь можно спать на час дольше, смена режима может создать дополнительный стресс для организма.

Об этом в Facebook предупредила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она отметила, что перевод часов на зимнее время может вызвать нарушение сна, сердечно-сосудистой функции и влиять на эмоциональное состояние. В частности, в период перехода на зимнее время даже растет вероятность трагических случаев.

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Особенно внимательными стоит быть людям, имеющим сердечно-сосудистые болезни. Некоторые исследования указывают, что после смены времени увеличивается вероятность наступления сердечного приступа. Хоть с дополнительным часом сна риски все-таки меньше,

– отметила Супрун.

Советы от Супрун, как адаптироваться к переводу часов на зимнее время:

Выходите на прогулку. Свет, особенно дневной, помогает приспособиться к изменениям. В то же время в холодный период года пребывание на улице днем помогает простимулировать мозг и заставляют его создавать серотонин ("гормон счастья"). Не планируйте в этот период времени важные дела, в частности, лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок. Старайтесь полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка питательных веществ. Планируйте свое время так, чтобы спать полноценно, а именно не менее 7-8 часов в сутки. ​Если испытываете трудности после смены времени, то проконсультируйтесь со своим врачом.

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Отметим, что для большинства людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, такой переход не будет представлять серьезной угрозы. Однако Супрун все равно советует следить за своим организмом и не планировать дополнительной нагрузки, чтобы дать время организму спокойно пережить изменения.

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