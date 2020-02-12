Украина пересмотрит Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2021 году

Торговую часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом нужно пересмотреть, чтобы в 2021 году подписать обновленный документ. Ведь экономика Украины должна двигаться дальше к сближению с европейской.

Об этом говорили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи, совместный брифинг которых состоялся 11 февраля в Киеве.

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О пересмотре части Соглашения об ассоциации в 2021 году

Мы сейчас смотрим на то, чтобы начать подготовку к актуализации Соглашения об ассоциации в торговой части. Такая возможность откроется для нас в следующем году, мы должны быть к этому готовы,

– сказал глава правительства Украины.

Оливер Варгеи подтвердил: ЕС планирует уже в 2020 году завершить подготовительную работу для пересмотра части Соглашения.

Мы планируем сделать всю подготовительную работу уже в этом году, чтобы как можно скорее сделать этот пересмотр в следующем году и подписать все необходимые документы,

– отметил комиссар ЕС.

И добавил: "Наши коллеги будут очень внимательно следить за сферами, в которых мы можем дополнить Соглашение согласно правилам".

О расширении сотрудничества Украины и ЕС в каких сферах речь

Непосредственно в 2020 году между Украиной и ЕС планируют подписать соглашение об "открытом небе" – совместное авиапространство (это позволит более эффективно и безопасно осуществлять авиаперелеты).

Европейское общее авиационное пространство – соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает стандарты безопасности и смягчает рыночные отношения в сфере авиации.



Украина и ЕС договорились об этой сделке еще в 2013 году, но ее не могли подписать из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. После Brexit это не должно больше мешать.

Что касается других нюансов сотрудничества, Варгеи отметил: "Мы должны работать над всеми сферами, где мы можем обеспечить прирост рабочих мест в Украине , особенно когда речь идет о связи, "зеленом соглашении", энергии, транспорте, образовании – обо всем, что может способствовать созданию сильной экономики в Украине".

Мы согласились с премьер-министром (Гончаруком – 24 канал), что это – наш общий приоритет. Также это должно увеличить иностранные прямые инвестиции в Украину,

– подытожил Варгеи.

Что такое Соглашение об ассоциации Украины с ЕС? В 2014 году Европейский Союз и Украина заключили Соглашение об ассоциации. Соглашение является основным инструментом для сближения Украины с ЕС, углубления политических отношений, экономических связей, развития общих ценностей.



Экономическая часть Соглашения (об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли) предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений, открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства к европейскому, интеграции стандартов ЕС в ключевые секторы украинской экономики.