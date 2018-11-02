Украина пережила клиническую смерть в 2014-м – сейчас российские санкции ей не страшны

Введение Россией санкций против ряда украинских компаний – выстрел себе в ногу. Кремль обрубывает последние экономические рычаги влияния на Украину. Зато для Украины эти санкции будут иметь совсем незначительные последствия.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

Более подробно в материале: Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусах кремлевских экономических ограничений

По его словам, включенные в санкционный список бизнес-компании, очевидно, имели бизнес с Россией. Санкции – наказание со стороны России, попытка ударить по украинской экономике. Но украинская экономика пережила клиническую смерть в 2014 году.

В 2014 году в Украине был двойной шок – от войны и потери значительной части экономического потенциала, финансов. В том числе, золота и валюты, которые остались на оккупированных Россией территориях – миллиарды долларов. Сейчас украинская экономика развивается и поднимается за счет ЕС и третьих стран. Попытка РФ еще раз ограничить экономические связи приводит к тому, что те, кто был готов, хоть тушкой или чучелом пробраться на российский рынок, вынуждены переориентироваться,

– уверен Александр Леонов.

Как отмечает эксперт, в критических для российской экономики секторах Украина сама ввела санкции. Это ракетные технологии, оборонная сфера, космос.

"Предполагают, что именно украинские предприятия оборонки, космических технологий были главной целью "русской весны". Не Донбасс был ключевым регионом, а Харьков, Днепр. Запорожье, Херсонская и Одесская области. Николаев – единственный в бывшем СССР строил авианосцы. И Россия так и не смогла в полной мере найти замену этим технологиям", – отмечает Леонов.

При этом политолог считает, что для РФ эти санкции не критичны. Для части украинских компаний, попавших под санкции, Россия быстро найдет замену. Возможно, покупая эту же продукцию через третьи страны. Как это было с Беларусью, через которую покупали западные товары.

Россия ввела санкции против Украины – подробности в видео:

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Под российские санкции попали: глава Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и сын Президента Украины Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко, заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, нардеп Олег Барна, нардеп Владимир Арьев, нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Ирина Фарион, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрий Береза.



Ограничительные меры введены и в отношении украинских аграрных, химических и продуктовых компаний. Под ограничения попали крупнейший агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", производитель подсолнечного масла Kernel Holding, железорудная группа Ferrexpo (владелец Полтавского, Еристовского, Белановского горно-обогатительного комбината), Харьковский тракторный завод, Укрхимэнерго, Покровский ГОК, концерн "Галнафтогаз", "Криворожский железорудный комбинат", Восточный ГОК, "Днепроазот", "Банк Кредит Днепр", "АвтоКрАЗ" и другие.



Ранее, 2 мая 2018 года, Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками.