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      Украина планирует подписать новую программу с МВФ в декабре

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      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / facebook.com/PMHoncharuk

      Премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает, что в декабре Украина подпишет новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Миссия МВФ уже завершила свою работу в Киеве.

      По словам Гончарука, переговоры с МВФ будут продолжатся еще несколько месяцев и будут предусматривать несколько этапов.

      Важно: МВФ выдвинул Украине ключевые требования

      Мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы,
      – заявил премьер.

      Он добавил, что через несколько недель некоторые украинские министры поедут в США в офис МВФ для продолжения переговоров.

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      Что известно о результатах работы миссии МВФ в Украине?

      Глава миссии МВФ в Украине Рон ва Роден заявил, что провел продуктивные дискуссии об экономической политике для новой программы кредитования. Кроме того, он озвучил ключевые задачи перед украинской властью. Среди них, в частности, судебная реформа, реформы для перехода на рыночную экономику, защиту финансовой стабильности.

      По результатам своей работы миссия Фонда назвала главным достижением устранение дефицита энергетического сектора.

      Рон ван Роден также отмечал, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста.

      Зачем Украине транш МВФ?Украинская власть и Международный валютный фонд проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украине в размере до 5 миллиардов долларов. Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

      2019 год – один из худших с точки зрения погашения обязательств правительства, в частности, перед международными кредиторами. До конца года Украина должна выплатить около 4,6 миллиарда долларов, из которых 1,7 миллиарда долларов – в сентябре. Кроме того, есть еще проценты это тоже немалая сумма, которая приближается к миллиарду. Без посторонней помощи стране будет очень сложно.

      В МВФ деньги можно занять на наиболее выгодных условиях, бонусом получив также реформы, которые помогут экономике лучше работать.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Транш МВФ МВФ
      Источник: 24 канал
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