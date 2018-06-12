Украина подала в Международный суд ООН доказательства финансирования Россией терроризма: детали

Украина подала в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 килограммов, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", – говорится в сообщении министра.

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Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний «подарунок» в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 июня 2018 г.

К слову, в феврале 2018 Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о представительстве государства в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.