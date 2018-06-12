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Украина подала в Международный суд ООН доказательства финансирования Россией терроризма: детали

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Украина подает в Международный суд ООН новый иск против России
Украина подает в Международный суд ООН новый иск против России / Prm.ua

Украина подала в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 килограммов, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", – говорится в сообщении министра.

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К слову, в феврале 2018 Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о представительстве государства в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России терроризм Павел Климкин МИД Украины Суд Украина – Россия Украина – Россия ООН Трибунал в Гааге
Источник: 24 канал
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