На начало сентября 2019 в подземные хранилища газа было закачано на 3,6 миллиарда кубометров газа больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В "Нафтогазе" сообщили, что за август в газохранилища было закачано дополнительные 2,4 миллиарда кубометров газа.

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Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019 - 2020 лет необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа,

– сообщили в компании.

К слову, Украина с 4 апреля по 25 августа 2019 увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах чуть больше чем вдвое (на 9,5 миллиарда кубометров) – до 17,8 миллиарда кубометров.



За август объемы газа выросли до 18,3 миллиарда кубометров / Инфографика "Нафтогаз"

Важно! В августе компания запустила новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. Подробнее читайте здесь.