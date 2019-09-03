09:37
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Украина подготовилась к осени и запасла на четверть больше газа, чем в прошлом году

      79 Читати новину українською
      Украина в августе увеличила запасы газа в ПХГ на 2,4 миллиарда кубометров
      Украина в августе увеличила запасы газа в ПХГ на 2,4 миллиарда кубометров / Фото из открытых источников

      На начало сентября 2019 в подземные хранилища газа было закачано на 3,6 миллиарда кубометров газа больше, чем в аналогичный период прошлого года.

      В "Нафтогазе" сообщили, что за август в газохранилища было закачано дополнительные 2,4 миллиарда кубометров газа.

      Читайте также: Вырастут ли цены на газ в сентябре: комментарий "Нафтогаза"

      Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019 - 2020 лет необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа,
      – сообщили в компании.

      К слову, Украина с 4 апреля по 25 августа 2019 увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах чуть больше чем вдвое (на 9,5 миллиарда кубометров) – до 17,8 миллиарда кубометров.


      За август объемы газа выросли до 18,3 миллиарда кубометров / Инфографика "Нафтогаз"

      Важно! В августе компания запустила новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. Подробнее читайте здесь.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 3 сентября: резкое похолодание на Западе и жара на Востоке
      сегодня
      735
      Теги: Новости Украины Нафтогаз Отопительный сезон Рынок газа Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 298
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      893
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1000
      Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      2 сентября , 23:21 Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      224
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      2 сентября , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      Дмитро Гнап 82
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук