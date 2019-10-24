Украина поднялась в рейтинге Doing Business: что это и почему мы продемонстрировали прогресс

Украина улучшила свою позицию в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который публикует Всемирный банк. Украина поднялась на 7 позиций и заняла 64 место среди 190 стран с индексом 70,2.

Как подчеркнул украинский премьер Алексей Гончарук, такой результат является положительным сигналом для украинских предпринимателей и "зеленым светом" для иностранных инвесторов, передает пресс-служба Кабмина.

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"Однако это только начало, и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", – добавил он.

Согласно ежегодному рейтингу инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, Украина продемонстрировала прогресс по 6 из 10 показателей. Говорится о:

"Получении разрешений на строительство" (3,9): устранение требований к найму независимого проектанта и инженеру технадзора, введение подачи сообщений онлайн, уменьшение стоимости разрешений на строительство в пределах Киева.

"Подключение к системе электроснабжения" (+3,3): упрощение подключения к электросетям и упорядочение технических условий, а также внедрение географической информационной системы. Украина также улучшила надежность электроснабжения, введя механизм компенсации отключения;

"Международная торговля" (+ 2,5): упрощение требований к сертификации отдельных промышленных товаров.

"Защита миноритарных инвесторов" (+2): открытие информации о конечных выгодоприобретателях.

"Регистрация имущества" (+1,3): повышение прозрачности системы управления земельными ресурсами и упрощение регистрации имущества;

"Доступ к кредитам": улучшение доступа к кредитной информации путем создания в структуре НБУ нового Национального реестра кредитов.

Правда, по показателям, касающиеся вопросов налогообложения и решения вопросов, связанных с неплатежеспособностью, позиция Украины наоборот ухудшилась – на 1,3 и 0,3 соответственно.



Україна покращила свою позицію за 6 з 10 показників

В итоге Украина сегодня занимает 20-е место среди 170 стран по показателю "Получение разрешений на строительство", 37-е – по показателю "Получение кредитов" и 45-е – по показателю "Защита миноритарных инвесторов". Зато несколько худшую ситуацию можно наблюдать с решением вопросов, связанных с неплатежеспособностью, (146-е место) и подключением к системе электроснабжения (128-е место).





Самое высокое место Украина занимает по показателю "Получение разрешений на строительство"

К слову, в прошлом году Украина также продемонстрировала прогресс – поднялась на 5 позиций и заняла 71 место (индекс – 69,1).

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Что касается лидеров, то в этом году первые места заняли Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания и Южная Корея. А на последних позициях оказались Венесуэла, Эритрея и Сомали.

Украина, со своей стороны, проигрывает всем своим соседям: Польша – 40 место, Молдова – 48, Беларусь – 49, Болгария – 61, Словакия – 45, Румыния – 55, Венгрия – 52, Россия – 28.

Что известно о рейтинге Doing Business?

Его составляет Всемирный банк на основе комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевым индикаторам. Все они используют для анализа экономических результатов, выясняют с помощью их, успешны ли реформы, и оценивают эффективность этих реформ. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business важен для инвесторов, поскольку они на его основе принимают решения, делать инвестиции в страну.

К слову, недавно опубликовали также ежегодный рейтинг экономической конкурентоспособности. Так, здесь Украина ухудшила свою позицию по сравнению с прошлым годом – сегодня она занимает 85 место.