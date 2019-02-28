01:38
28 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина
      Вєсті Кремля
      21:31, 27 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, 27 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

      Украина подписала протокол с Россией о рыбалке в Азовском море

      27 Читати новину українською
      Украина подписала протокол с Россией о рыбалке в Азовском море
      Украина подписала протокол с Россией о рыбалке в Азовском море / Фото из открытых источников

      Госрыбагентство направило России протокол о вылове рыбы украинскими рыбаками в Азовском море.

      В Госрыбагентстве заявляли, что украинские рыбаки в 2019 году не смогут осуществлять деятельность в Азовском море без протокола украинско-российской комиссии. Председатель Госрыбагентства Ярослав Белов сказал, что протокол все же направили на подпись российской стороне.

      Читайте также: Угроза для независимости Украины, – НАТО о планах России на Азовское и Черное море

      Что известно об украинско-российской комиссии? В октябре 2018 года Госрыбагентство провело XXX сессию Украинско-Российской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Эта комиссия является совместным органом, созданным с целью координации деятельности сторон по сохранению, воспроизводству и оптимальному использованию водных живых биоресурсов и управления ими. Заседание комиссии провело 5 межведомственных совещаний, во время которых "высказали позицию о необходимости в рамках действующей нормативно-правовой базы вступления в переговорный процесс".

      Однако тогда работа комиссии не была завершена, вследствие чего протокол XXX сессии комиссии не подписали.

      Как объясняют в Госрыбагентстве, из-за неподписания протокола в комиссии отсутствуют правовые основания для установления лимитов вылова рыбы на 2019 год и нормативной основы для осуществления украинскими рыбаками промысла в бассейне Азовского моря.

      Следовательно, при отсутствии протокола Комиссии, украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом водоеме,
      – отмечают в ведомстве.

      Председатель Госрыбагентства Ярослав Белов сказал, что после длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить протокол на подпись российской стороне для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля.

      В 2018 году Украина в Азовском море выловила 21,3 тысяч тонн водных биоресурсов. Промысел в Азовском море осуществляли 90 украинских субъектов хозяйствования, которые привлекали к рыболовной деятельности более 3 670 человек и эксплуатировали на промысле 811 плавсредств. Ориентировочно такая же численность работников в прошлом году осуществляла переработку водных биоресурсов, изъятых в Азовском море.

      Какие преимущества предоставляет протокол для Украины? Одно из таких – распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тысяч тонн и 6 тысяч тонн для России. Кроме того, протоколом обсужден вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат.

      Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности. Протокол подписан дипломатическими каналами,
      – добавил Белов.

      blog_ava
      Индивидуальное отопление станет невыгодным, – эксперт о газовых перспективах для украинцев
      27 февраля
      690
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 февраля: Украина не едет на Евровидение и внезапный удар Индии по Пакистану
      27 февраля , 22:53 Главные новости 27 февраля: Украина не едет на Евровидение и внезапный удар Индии по Пакистану
      400
      Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      27 февраля , 22:01 Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      Артем Овдієнко 984
      Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
      27 февраля , 18:25 Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
      3731
      Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
      27 февраля , 21:33 Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
      Світлана Попова 510
      Expo 2020: Топ-7 невероятных павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      27 февраля , 20:31 Expo 2020: Топ-7 невероятных павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      73
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Трагедия Месси, странное решение ФИФА и еще 7 наиболее неожиданных новостей уходящего года
       30 декабря 2018 , 15:23
      Саутгемптон – Ман Сити: Зинченко раздает голы и шокирует цифрами, или Судья не пускает украинца в ад, а Ливерпуль – в отрыв
       30 декабря 2018 , 20:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук