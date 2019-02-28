Украина подписала протокол с Россией о рыбалке в Азовском море

Госрыбагентство направило России протокол о вылове рыбы украинскими рыбаками в Азовском море.

В Госрыбагентстве заявляли, что украинские рыбаки в 2019 году не смогут осуществлять деятельность в Азовском море без протокола украинско-российской комиссии. Председатель Госрыбагентства Ярослав Белов сказал, что протокол все же направили на подпись российской стороне.

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Что известно об украинско-российской комиссии? В октябре 2018 года Госрыбагентство провело XXX сессию Украинско-Российской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Эта комиссия является совместным органом, созданным с целью координации деятельности сторон по сохранению, воспроизводству и оптимальному использованию водных живых биоресурсов и управления ими. Заседание комиссии провело 5 межведомственных совещаний, во время которых "высказали позицию о необходимости в рамках действующей нормативно-правовой базы вступления в переговорный процесс".

Однако тогда работа комиссии не была завершена, вследствие чего протокол XXX сессии комиссии не подписали.

Как объясняют в Госрыбагентстве, из-за неподписания протокола в комиссии отсутствуют правовые основания для установления лимитов вылова рыбы на 2019 год и нормативной основы для осуществления украинскими рыбаками промысла в бассейне Азовского моря.

Следовательно, при отсутствии протокола Комиссии, украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом водоеме,

– отмечают в ведомстве.

Председатель Госрыбагентства Ярослав Белов сказал, что после длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить протокол на подпись российской стороне для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля.

В 2018 году Украина в Азовском море выловила 21,3 тысяч тонн водных биоресурсов. Промысел в Азовском море осуществляли 90 украинских субъектов хозяйствования, которые привлекали к рыболовной деятельности более 3 670 человек и эксплуатировали на промысле 811 плавсредств. Ориентировочно такая же численность работников в прошлом году осуществляла переработку водных биоресурсов, изъятых в Азовском море.

Какие преимущества предоставляет протокол для Украины? Одно из таких – распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тысяч тонн и 6 тысяч тонн для России. Кроме того, протоколом обсужден вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат.

Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности. Протокол подписан дипломатическими каналами,

– добавил Белов.