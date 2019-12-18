14:48
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      Украина подписала с Румынией соглашение о поставках газа: что оно предусматривает

      171 Читати новину українською
      Украина договорилась с Румынией о поставках газа с юга / Коллаж 24 канала

      "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года. Это означает, что все поставщики газа теперь могут свободно транспортировать его по новому маршруту – из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.

      То есть с 1 января в межгосударственном точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина – Румыния в размере 17,8 миллиона кубометров газа в сутки. В обратном направлении – 15,8 миллиона кубометров газа в сутки, сообщили в украинской компании.

      Узнайте, как выиграет Украина от санкций США против газопровода "Северный поик-2"

      "Это решение является историческим и очень важным, ведь позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и приграничных потребителей Украины в Одесской области", – заявил гендиректор созданного "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

      Он подчеркнул, что это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии вероятного прекращения транзита газа из России.

      трансбалканський газовий коридор карта мапа
      Украина и Румыния подписали межоператорское соглашение и разблокировали Трансбалканский газовый коридор / карта tsoua.com

      Какая польза от этого соглашения для других стран

      12 декабря операторы газотранспортных систем Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии согласовали текст соглашений по обеспечению реверса по трансбалканскому газопроводу, а именно по "Транзита-1" в направлении Болгария – Румыния – Украина – Молдова.

      Для Молдовы это дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если "Газпром" остановит транзит в Европу через территорию Украины.

      Заметим, что касается транзита газа из России через Украину в Европу, то следующий раунд трехсторонних переговоров состоится 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом".

      Почему дрожат руки: основные причины
      сегодня
      10656
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Рынок газа ГТС Румыния Молдова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:14 Депутатов лишили неприкосновенности: как будут наказывать избранников
      Ірина Поліщук 625
      сегодня , 13:01 Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году
      Вероніка Климська 105
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      113
      сегодня , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 163
      сегодня , 11:52 Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
      Світлана Попова 653
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук