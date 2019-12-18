Украина подписала с Румынией соглашение о поставках газа: что оно предусматривает

"Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года. Это означает, что все поставщики газа теперь могут свободно транспортировать его по новому маршруту – из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.

То есть с 1 января в межгосударственном точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина – Румыния в размере 17,8 миллиона кубометров газа в сутки. В обратном направлении – 15,8 миллиона кубометров газа в сутки, сообщили в украинской компании.

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"Это решение является историческим и очень важным, ведь позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и приграничных потребителей Украины в Одесской области", – заявил гендиректор созданного "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он подчеркнул, что это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии вероятного прекращения транзита газа из России.



Украина и Румыния подписали межоператорское соглашение и разблокировали Трансбалканский газовый коридор / карта tsoua.com

Какая польза от этого соглашения для других стран

12 декабря операторы газотранспортных систем Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии согласовали текст соглашений по обеспечению реверса по трансбалканскому газопроводу, а именно по "Транзита-1" в направлении Болгария – Румыния – Украина – Молдова.

Для Молдовы это дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если "Газпром" остановит транзит в Европу через территорию Украины.

Заметим, что касается транзита газа из России через Украину в Европу, то следующий раунд трехсторонних переговоров состоится 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом".