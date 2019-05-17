Украина погасила долг в миллиард долларов

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США в размере более 1 миллиарда долларов.

Выпуск облигаций осуществляли трижды:

в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.

в 2015 с процентной ставкой менее 2% в год.

в 2016 году с процентной ставкой менее 2% в год.

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Погасить последние два займа Минфин планирует в мае 2020 года и сентябре 2021 года.

В ведомстве отметили, что соглашение о гарантиях заимствования с США в период вооруженной агрессии на Востоке помогло Украине заложить фундамент для экономического роста нашего государства.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что Украина выполняет свои долговые обязательства вовремя и в полном объеме.

Привлечение кредитов с невысокой ставкой и под гарантию международных партнеров позволяет Украине продолжать реформы, а следовательно – повышать рейтинги и сохранять доверие инвесторов, – добавила она.

На конец 2018 года госдолг Украины в соотношении к ВВП снизился до 60,9%. А после первого квартала 2019 года составляет менее 60%. Для стран, которые хотят вступить в ЕС, государственный долг не должен превышать 60% ВВП страны.

В 2019-2021 годах Украине нужно будет выплачивать около 6 миллиардов долларов ежегодно. Но 2019 год – самый критический, потому что привлекать внешнее финансирование во время поствыборных перипетий очень сложно – инвесторы из-за неопределенности не готовы давать деньги.



Из всех выплат значительная доля, более половины – официальным кредиторам: МВФ, Евросоюз, США, и дефолт по этим обязательствам в принципе невозможен. Еще один момент – более чем две трети всех выплат необходимо будет осуществить через бюджет, который не имеет таких ресурсов, как Центробанк.