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      Украина погасила кредиты МВФ по программе stand-by

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      Украина погасила кредиты МВФ по предыдущей программе stand-by
      Украина погасила кредиты МВФ по предыдущей программе stand-by / ElMeme

      Украина окончательно погасила кредиты Международного валютного фонда по программе stand-by 2014 года.

      Финальные платежи по погашению кредитов в рамках программы stand-by составили 156 миллионов в долларовом эквиваленте, об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, пишет издание Finance.ua.

      Это интересно: Никаких проблем с выплатами долгов нет, даже без денег МВФ, – Нацбанк

      Эта программа так и не завершилась, зато в 2015 году Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования.

      Отметим, в Министерстве финансов рассказали, что до конца рабочего дня 3 сентября пообещали погасить 1,1 миллиарда долларов государственных долгов по еврооблигациям, которые выпустили в 2015 году.

      Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал приезд миссии МВФ в Украину уже через несколько недель. Тогда же между ней и Украиной начнутся переговоры о новой четырехлетней программе.

      Для чего Украине новый кредит от МВФ?

      После парламентских выборов Украина может заключить с МВФ программу на сумму от 6 до 8 миллиардов долларов, если будет проводить обещанные реформы. Деньги МВФ помогут Украине осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годах. На эти годы приходится 40% выплат по внешнему долгу государства: 2020 год – 16,8 миллиарда долларов, 2021 год – 18,5 миллиарда долларов.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Транш МВФ Деньги МВФ
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