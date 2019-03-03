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      Украина покупает у европейцев российский газ: почему так происходит и что с этим делать

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      Украина занимает третье место в Европе по залежам газа. Однако треть голубого топлива нам приходится покупать в той же Европе. Из-за войны с Россией государственной компании "Нафтогаз" поручили изменить ситуацию.

      Компания должна полностью обеспечить страну газом, а еще лучше – начать его экспортировать. Но этого так и не произошло. Журналисты 24 канала выяснили, что надо сделать, чтобы Украина стала экономически независимой от России.

      Читайте также: Снижение тарифов на газ: к чему это может привести Украину

      Позиция правительства по газодобыче в Украине

      Украинские политики обвиняют газодобытчиков в неэффективности. Правительство уверено, что национальная газодобывающая кампания сможет достичь целей и задач, которые ставит страны.

      Госпредприятие "Укргаздобыча", которая входит в концерн и добывает из недр голубое топливо должно біло за пять лет увеличить объемы с 14 до 20 миллиардов кубических метров в год. Однако в 2018 году удалось накачать лишь 15,5 миллиардов кубических метров.

      Из страны-импортера нам нужно превратиться в страну, которая может обеспечить себя всем спектром энергетических ресурсов на 100%,
      – подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

      Но в "Нафтогазе" подчеркнули, что могли бы уже за несколько лет дать больше газа, и тарифы постепенно снизить, если бы им не ставили палки в колеса.


      "Нафтогаз"

      Сейчас Украина занимает третье место в Европе по залежам газа. Однако они лежат очень глубоко, а поэтому нам нужно инвестировать в эту отрасль 140 миллиардов гривен и до семи лет, чтобы все работало, как того требует правительство,
      – сообщил директор по интегрированному газу "Нафтогаз" Андрей Фаворов.

      Как увеличить добычу собственного газа

      Инвестиции в разработку месторождений позволят через 3-4 года полностью обеспечить потребности государства. А через 5-7 даже продавать газ за границу. Для этого "Нафтогазу" необходимы лицензии на новые месторождения, а также держать как можно дальше от недр политиков-популистов.

      Газодобывающей отрасли нужны инвестиции

      Сейчас же тарифы и являются источником для инвестиций в добычу. Даже сейчас на развитие месторождений "Нафтогаза" остаются в буквальном смысле копейки. С каждого проданного кубометра – 34 копейки. А чтобы добывать больше, необходимо в 10 раз увеличить стоимость. То есть тарифы должны вырасти до рыночных 11 гривен за куб.

      Кто мешает энергетической независимости Украины

      Но еще больше тормозят добычу разрешения на поиск газа и бурения на новых площадках. Точнее их отсутствие. Из сотен лицензий, которые пыталась купить у государства – государственная же компания – в прошлом году дали только одну.

      Между тем местная власть по разрешению центральной фактически игнорирует госкомпанию. Например, руководство Полтавщины за два года не согласовало "Укргаздобыче" ни одной из 60 заявок. Зато десятки привлекательных участков достались частным компаниям.

      Это делалось по указанию Администрации президента, чтобы новые лицензии получало окружение Кононеко и Авакова. Хоть и вопреки интересам государственной компании "Укргаздобыча",
      – добавил народный депутат Украины Сергей Лещенко.

      Кроме политических интересов, здесь есть и сугубо коммерческие: у частной компании легко брать откаты. Поэтому скважины держат просто замороженными. Вместе с частным сектором государственная "Укргаздобыча" обеспечивает население и бизнес лишь на две трети. А импорт, хоть и уменьшился, но все еще превышает 10 миллиардов кубов.

      Читайте также: Почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой

      И если государство не начнет прямо сейчас заботиться о собственном дешевом газе не только на словах – оно попадет в ту же зависимость, с которой только что распрощалась – от газа дорогого российского.

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Деньги Тарифы на газ Нафтогаз Газ Тарифы Экспорт Инвестиции
      Источник: 24 канал
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