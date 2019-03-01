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      Украина получила огромный кредит под гарантии Всемирного банка

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      Украина получила второй транш кредита под гарантии Всемирного банка
      Украина получила второй транш кредита под гарантии Всемирного банка / Фото из открытых источников

      Украина привлекла 529 миллионов евро кредита под неиспользованную часть гарантий Всемирного банка.

      Кредит предоставил Deutsche Bank, сообщает Министерство финансов Украины.

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      Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 миллионов евро двумя траншами – траншем "A" в размере 240 миллионов евро со сроком погашения 4 года и траншем "B" в размере 289 миллионов евро со сроком погашения 10 лет.

      Таким образом правительство использовало все кредитные гарантии, предоставленные Всемирным банком. Общая сумма составляла 750 миллионов долларов.

      Ранее Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине гарантии на 750 миллионов долларов на поддержку государственной политики. Уже 27 декабря 2018 года Украина получила от Deutsche Bank кредит в размере 349,3 миллиона евро.

       

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      Теги: Новости Украины Всемирный банк Кредит Министерство финансов Украины Деньги
      Источник: 24 канал
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