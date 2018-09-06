Украина получила первую лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио

Украинец Павел Коростылев занял четвертое место на чемпионате мира по пулевой стрельбе в корейском Чханвоне.

Павел с результатом 198,5 очков занял высокое четвертое место в финале соревнований по стрельбе с 10 метров, уступив в финале лишь представителям Кореи и России.

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Призом за четвертое место стала лицензия на Олимпийские игры 2020 года. Их получает лучшая четверка в олимпийских дисциплинах на чемпионате мира.



Отметим, что эта лицензия стала первой для Украины перед началом Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. При этом следует уточнить, что в пулевой стрельбе лицензии не являются именными.

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