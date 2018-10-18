Украина получила последнюю медаль на III юношеских Олимпийских играх

На юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе сборная Украины в последний день получила еще одну медаль. Максим Галиничев стал серебряным призером соревнований по боксу в весовой категории до 56 килограмм. Это последняя награда для украинской сборной на этих соревнованиях.

В финале украинец единогласным решением судей уступил Абдумалику Халокову из Узбекистана. Читайте также: Стало известно, кто будет знаменосцем сборной Украины на закрытии юношеской Олимпиады-2018 Серебро Галиничева стало вторым для сборной Украины на боксерском турнире Олимпиады. 17 сентября второе место занял также и Тарас Бондарчук (весовая категория 60 кг). Стоит отметить, что 18 октября – последний день юношеских олимпийских игр. Поэтому сборная Украины уже не будет претендовать на награды. Таким образом украинская сборная заканчивает выступления в олимпийском Буэнос-Айресе с 23 медалями: семь золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых.