Украина получит 135 миллионов долларов на улучшение медицины
Всемирный банк выразил готовность помочь Украине из-за коронавируса. Для улучшения медицинских услуг украинцам на местах организация может выделить 135 миллионов долларов.
Денис Шмигаль встретился с исполняющим обязанности директора Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером. Об этом премьер сообщил в своем телеграм-канале.
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На встрече партнеры из Всемирного банка выразили готовность предоставить Украине деньги из-за коронавируса.
На что направят 135 миллионов долларов
- закупку медицинского оборудования,
- реконструкцию амбулаторий семейной медицины
- внедрение в регионах медицинской реформы.
Что такое Всемирный банк?
Это одна из крупнейших мировых организаций, оказывающая помощь странам для их развития. Всемирный банк поддерживает усилия государств, направленные на инвестирование капитала в человеческие ресурсы. Предоставляет деньги на строительство школ, оздоровительных центров, снабжение питьевой воды, формирование ориентированных на развитие правительств и защиты окружающей среды.
В состав организации входят еще две институции – Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Членами Всемирного банка являются 189 государств.
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