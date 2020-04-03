Украина получит 135 миллионов долларов на улучшение медицины

Всемирный банк выразил готовность помочь Украине из-за коронавируса. Для улучшения медицинских услуг украинцам на местах организация может выделить 135 миллионов долларов.

Денис Шмигаль встретился с исполняющим обязанности директора Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером. Об этом премьер сообщил в своем телеграм-канале.

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На встрече партнеры из Всемирного банка выразили готовность предоставить Украине деньги из-за коронавируса.

На что направят 135 миллионов долларов

закупку медицинского оборудования,

реконструкцию амбулаторий семейной медицины

внедрение в регионах медицинской реформы.

Что такое Всемирный банк?

Это одна из крупнейших мировых организаций, оказывающая помощь странам для их развития. Всемирный банк поддерживает усилия государств, направленные на инвестирование капитала в человеческие ресурсы. Предоставляет деньги на строительство школ, оздоровительных центров, снабжение питьевой воды, формирование ориентированных на развитие правительств и защиты окружающей среды.



В состав организации входят еще две институции – Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Членами Всемирного банка являются 189 государств.