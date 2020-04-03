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      Украина получит 135 миллионов долларов на улучшение медицины

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      Всемирный банк готов предоставить Украине дополнительные деньги / unsplash.com

      Всемирный банк выразил готовность помочь Украине из-за коронавируса. Для улучшения медицинских услуг украинцам на местах организация может выделить 135 миллионов долларов.

      Денис Шмигаль встретился с исполняющим обязанности директора Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером. Об этом премьер сообщил в своем телеграм-канале.

      Важно Транш от МВФ: когда Украина получит 5 миллиардов долларов

      На встрече партнеры из Всемирного банка выразили готовность предоставить Украине деньги из-за коронавируса.

      На что направят 135 миллионов долларов

      • закупку медицинского оборудования,
      • реконструкцию амбулаторий семейной медицины
      • внедрение в регионах медицинской реформы.

      Что такое Всемирный банк?
      Это одна из крупнейших мировых организаций, оказывающая помощь странам для их развития. Всемирный банк поддерживает усилия государств, направленные на инвестирование капитала в человеческие ресурсы. Предоставляет деньги на строительство школ, оздоровительных центров, снабжение питьевой воды, формирование ориентированных на развитие правительств и защиты окружающей среды.

      В состав организации входят еще две институции – Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Членами Всемирного банка являются 189 государств.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Медицина Новости Украины Больница Министерство здравоохранения Украины Денис Шмыгаль Медицинская реформа МВФ ЕБРР Деньги Всемирный банк
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