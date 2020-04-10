Украина получит 150 миллионов долларов от Мирового банка: на что пойдут эти деньги
Всемирный банк выделит Украине 150 миллионов долларов дополнительных средств. 50 миллионов из них – для поддержки незащищенных слоев населения во время пандемии коронавируса. Остальное потратят для улучшения уровня социальной защиты в целом.
Первые 50 миллионов поступят уже в мае. Об этом договорились представители украинского правительства и Всемирного банка на встрече в Киеве, информирует пресс-служба Минсоцполитики.
Читайте также Сколько Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом: цифра
Деньги от Всемирного банка используют на:
- выплаты пенсионерам;
- соцпомощь людям с инвалидностью;
- повышение субсидий на время карантина;
- поддержку тем, кто потерял работу.
Полученные деньги используют для дополнительного финансирования проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряет Минсоцполитики. Также в планах – расширение программ помощи малообеспеченным семьям, контроль за правильностью предоставления субсидий.
Важно! Евросоюз одобрил программу поддержки стран Восточного партнерства в борьбе с эпидемией коронавируса. В ее рамках Украине выделят более 190 миллионов евро помощи. Эти деньги будут выделены на неотложные и краткосрочные потребности.
Читайте также
-
Главные новости 9 апреля: комендантский час, 26 больных в лавре и нефтяное соглашениесегодня , 08:00
-
Выборы в США: о двойке лидеров и чего ждать мировой политике?сегодня , 10:33
-
Ляшко рассказал, сколько людей с коронавирусом в Украине находятся в критическом состояниисегодня , 10:10
-
Коронавирус в России: зафиксировали новый антирекордсегодня , 11:15
-
Заседание Рады состоится в понедельник: какие вопросы будут рассматриватьсегодня , 12:05
-
Минздрав едет в Ивано-Франковск, где наибольшее количество смертей от коронавирусасегодня , 10:27