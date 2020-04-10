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      Украина получит 150 миллионов долларов от Мирового банка: на что пойдут эти деньги

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      Первые 50 миллионов долларов поступят в мае / Главком

      Всемирный банк выделит Украине 150 миллионов долларов дополнительных средств. 50 миллионов из них – для поддержки незащищенных слоев населения во время пандемии коронавируса. Остальное потратят для улучшения уровня социальной защиты в целом.

      Первые 50 миллионов поступят уже в мае. Об этом договорились представители украинского правительства и Всемирного банка на встрече в Киеве, информирует пресс-служба Минсоцполитики.

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      Деньги от Всемирного банка используют на:

      • выплаты пенсионерам;
      • соцпомощь людям с инвалидностью;
      • повышение субсидий на время карантина;
      • поддержку тем, кто потерял работу.

      Полученные деньги используют для дополнительного финансирования проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряет Минсоцполитики. Также в планах – расширение программ помощи малообеспеченным семьям, контроль за правильностью предоставления субсидий.

      Важно! Евросоюз одобрил программу поддержки стран Восточного партнерства в борьбе с эпидемией коронавируса. В ее рамках Украине выделят более 190 миллионов евро помощи. Эти деньги будут выделены на неотложные и краткосрочные потребности.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Деньги Министерство социальной политики Всемирный банк
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