Украина получит от США $ 78 млн дополнительной технической помощи

Соединенные Штаты могут выделить Украине 78 миллионов долларов дополнительной международной технической помощи.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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Кабинет министров 22 августа принял решение о подписании дополнительных соглашений к соглашению по выполнению задачи в сфере развития между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки от 17 сентября 2014 года о повышении прозрачности управления и устойчивого экономического развития,

– говорится в сообщении.

Такие распоряжения подготовило Минэкономразвития в связи с намерениями правительства США предоставить дополнительные средства для реализации предусмотренных соглашением целей.

В частности, Соединенные Штаты намерены выделить 54,4 миллионов долларов дополнительной международной технической помощи на обеспечение доступности инвестиционной деятельности среднего класса в Украине, усиление потенциала частного сектора экономики, повышение энергоэффективности и энергетической безопасности, отмечает министерство.

Таким образом, общий объем технической помощи, направленной на указанные цели в рамках соглашения, с учетом дополнительных средств превысит 139 миллионов долларов.

Согласно сообщению, подписание дополнительных соглашений предусматривает также предоставление 23,6 миллонов долларов на реформирование управления.

Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что государство намерено получить от Соединенных Штатов катера береговой охраны типа Island для использования их в Черном море.