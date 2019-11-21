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      Украина получит всю обещанную военную помощь от США: решение Пентагона

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      Украинские военные получат обещанную помощь / AP

      К концу фискального года в США, 1 октября, Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных американским Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год. Остальная сумма будет передана в течение следующих нескольких недель.

      Об этом спикер Пентагона сообщил изданию "Голос Америки".

      К теме: Военную помощь Украине замораживали по политическим причинам, – Пентагон

      На этой неделе четверо сенаторов-демократов обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая беспокойство по поводу недополучения Украиной всей суммы.

      Мы ассигновали эти деньги. Они должны были быть потрачены в течение прошлого фискального года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не потрачены. Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину,
      – сказал один из авторов этого письма сенатор-демократ Дик Дурбин.

      Лора Купер, представительница Министерства обороны США, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, пояснила, что после того, как 11 сентября была разблокирована военная помощь Украине, в Пентагоне неутомимо работали, чтобы успеть выделить эти деньги для помощи украинцам. Им удалось обеспечить выделение 86% этих средств до конца фискального года, сказала она в своем вступительном слове во время публичных слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей в четверг.

      Соединенные Штаты предоставили более 1,6 миллиарда долларов помощи Украине с 2014 года, чтобы помочь защитить ее территориальную целостность, продолжать противостоять российской агрессии и двигаться в направлении совместимости с военными силами НАТО, сообщили в Пентагоне.

      Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже решили выделить (говорится о 250 миллионах долларов).

      Впоследствии Трамп объяснял, что хотел лишь убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

      Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.


      Военная помощь США для Украины / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Пентагон Дональд Трамп Оружие
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