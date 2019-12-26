Украина получит вторую партию "Джавелинов" от США: Минобороны заключило договор

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США. Заместитель министра обороны Анатолий Петренко также рассказал, что Украина продолжает заказывать аналогичные ракетные комплексы национального производства

В частности, заказано несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов, сообщает Министерство обороны.

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Анатолий Петренко также рассказал, что Минобороны в течение 2019 года в целом реализовало 3 контракта – 2 с правительством США по программе иностранных военных продаж, а еще один контракт с Агентством НАТО по поддержке и снабжению.

Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения – государственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики,

– отметил заместитель главы оборонного ведомства.

Кроме того, он отмечал, что приоритетной задачей является наращивание темпов поставки современной техники для нужд украинского войска. В частности, в 2019 году армия уже получила некоторые образцы современного вооружения:

беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте;

автоматизированный комплекс управления артиллерией;

радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы.

Что такое Javelin, и почему они нужны Украине