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      Украина получит вторую партию "Джавелинов" от США: Минобороны заключило договор

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      Минобороны Украины заключило контракт на вторую партию комплексов Javelin от США / Скриншот с видео

      Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США. Заместитель министра обороны Анатолий Петренко также рассказал, что Украина продолжает заказывать аналогичные ракетные комплексы национального производства

      В частности, заказано несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов, сообщает Министерство обороны.

      Интересно: США планируют выделить еще 250 миллионов долларов помощи Украине

      Анатолий Петренко также рассказал, что Минобороны в течение 2019 года в целом реализовало 3 контракта – 2 с правительством США по программе иностранных военных продаж, а еще один контракт с Агентством НАТО по поддержке и снабжению.

      Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения – государственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики,
      отметил заместитель главы оборонного ведомства.

      Кроме того, он отмечал, что приоритетной задачей является наращивание темпов поставки современной техники для нужд украинского войска. В частности, в 2019 году армия уже получила некоторые образцы современного вооружения:

      • беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте;
      • автоматизированный комплекс управления артиллерией;
      • радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы.

      Что такое Javelin, и почему они нужны Украине

      • Главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемо направляется к цели.
      • Цена одного "Джавелина" с комплектом из 6 ракет может стоить более миллиона долларов. Также его можно использовать против бронетехники, беспилотников и вертолетов.
      • Кремль до последнего был против поставок этого оружия Украине, поскольку это якобы приведет к дестабилизации на Донбассе. Однако в США заверили, что это оружие не предназначено для войны на Востоке, оно будет полезно лишь при танковом наступлении.
      • Для Украины наличие этих комплексов важно в первую очередь в случае возможного наступления России, которая имеет очень сильную танковую армию.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Вооруженные силы Украины Оружие Міністерство оборони України Джавелин
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