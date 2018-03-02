Украина понесла невосполнимую утрату в зоне АТО: боевики били из запрещенного оружия

В пятницу, 2 марта, боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом, для обстрелов террористы использовали оружие, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов погиб боец АТО, еще 2 военных получили ранения.

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В штабе также уточнили, что на Луганском направлении боевики стреляли из 120-миллиметровых минометов по позициям украинских военных вблизи Троицкого.

А тем временем на Донецком направлении боевики не раз из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты сил АТО в пригороде Авдеевки.