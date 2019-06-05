Украина понесла очередные потери на Донбассе: ракета боевиков попала в авто с продуктами

Ситуация на Донбассе ухудшается. Погибли еще двое украинских военных и еще один ранен. Произошло это после того, как оккупанты выпустили противотанковую управляемую ракету (ПТРК).

Об инциденте сообщила 17 отдельная танковая Криворожская бригада, к которой собственно и принадлежали погибшие и пострадавший. Когда именно это произошло, неизвестно, но можно предположить, что утром 5 июня.

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По информации бригады, ПТРК боевиков попала в автомобиль ГАЗ-66, который перевозил продукты.

Также военные выразили соболезнования семьям погибших и семье раненого.

Это уже не первые потери Украины на Донбассе в течение последнего времени. По информации пресс-центра Объединенных сил, боевики на Донбассе утром 5 июня убили еще одного украинского воина. Кроме того, за прошедшие сутки двое украинских защитников погибли и трое получили ранения.