Украина понесла тяжелую потерю на Донбассе: погиб молодой боец со Львовщины
Во вторник, 10 июля, в Краматорске на Донетчине погиб молодой военнослужащий Владимир Лужецкий, родом со Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
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"Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшего Героя", – говорится в сообщении.
Известно, что погибший военнослужащий был 1995 года рождения.
В то же время, как сообщают пользователи в Facebook, предварительная причина смерти защитника – несчастный случай.
На Донбассе погиб украинский военный Владимир Лужецкий
Источник: 24 Канал
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