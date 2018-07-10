Украина понесла тяжелую потерю на Донбассе: погиб молодой боец со Львовщины

Во вторник, 10 июля, в Краматорске на Донетчине погиб молодой военнослужащий Владимир Лужецкий, родом со Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

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"Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшего Героя", – говорится в сообщении.

Известно, что погибший военнослужащий был 1995 года рождения.

В то же время, как сообщают пользователи в Facebook, предварительная причина смерти защитника – несчастный случай.



На Донбассе погиб украинский военный Владимир Лужецкий