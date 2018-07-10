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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украина понесла тяжелую потерю на Донбассе: погиб молодой боец со Львовщины

256 Читати новину українською
На Донбассе погиб украинский боец Владимир Лужецкий
На Донбассе погиб украинский боец Владимир Лужецкий / Фото из открытых источников

Во вторник, 10 июля, в Краматорске на Донетчине погиб молодой военнослужащий Владимир Лужецкий, родом со Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

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"Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшего Героя", – говорится в сообщении.

Известно, что погибший военнослужащий был 1995 года рождения.

В то же время, как сообщают пользователи в Facebook, предварительная причина смерти защитника – несчастный случай.


На Донбассе погиб украинский военный Владимир Лужецкий

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Львова
Источник: 24 Канал
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