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      Украина попадет в ТОП стран с высокими налогами: вскрылись угрозы законопроекта №1210

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      Налоговый кодекс
      Налоговый кодекс / vlasno.info

      Предлагаемые изменения в налоговое законодательство Украины, а именно закон №1210, в части рентных платежей поместят страну в топ государств, где налоговая нагрузка на компании одна из самых высоких.

      Об этом заявил международный аналитик налоговых и юридических услуг Тод Брэдшоу, который работал с компаниями, занимающимися добычей железной руды.

      Этот законопроект (№1210. – Ред.) является конечно сложным для восприятия компаниям, которые занимаются добычей полезных ископаемых в Украине. Он предусматривает существенное увеличение расходов на рентной плате для этих компаний, и, конечно, они обеспокоены по этому поводу,
      – пояснил он.

      Он подчеркнул, что в нашей стране расходы компаний на добычу больше, чем в России или Китае.

      "То, над чем надо сосредоточиться после того, как мы увидели первый законопроект, который предлагает достаточно высокие ставки – диалог между бизнесом и государством, который бы предусматривал чтобы где-то посередине мы остановились в этом разговоре по поводу ставок на ренту и подходов к налогообложению рентной платой добывающих компаний железной руды", – прояснил Брэдшоу.

      Эксперт также уточнил, что рыночные цены на руду очень сильно колеблются в течение короткого периода времени.

      Сейчас цены высокие, и все хорошо, но когда цены развернутся и пойдут вниз украинский бизнес пострадает больше, чем бизнес в других странах из-за предложенной рентной платы. Диалог необходимо вести. Проблема не в том, что повышается ставка с 8 до 10%, а сложность в том, что существенно увеличивается стоимость добытой руды и продуктов ее переработки,
      – считает аналитик.

      По его словам, согласно проведенному исследованию, с учетом предложенных изменений налоговая нагрузка по плате за недра железной руды существенно увеличится, а Украина станет одной из стран с самой высокой налоговой нагрузкой на компании.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Налоговый кодекс
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