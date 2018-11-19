Украина попала в одну корзину с Россией на жеребьевке отборочного цикла Евро-2020

Сборная Украины выиграла группу в Лиге наций, поднявшись в дивизион А. Кроме этого, команда Андрея Шевченко будет сеяной во второй корзине отборочного этапа к Чемпионату Европы-2020.

Вместе с "сине-желтыми" во второй корзине будут сеяные Россия, Исландия, Босния и Герцеговина, Швеция, Дания, Австрия и Уэльс.

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Отметим, что в первую корзину попадут 10 лучших команд из дивизиона А, а во второй корзине окажутся две худшие команды из дивизиона А и восемь лучших сборных из дивизиона Б.

Также по состоянию на 19 ноября четыре сборные уже вылетели из дивизиона "А" Лиги наций. В следующем сезоне в дивизионе В выступят Германия, Исландия, Польша, Хорватия. При этом в списке элитных команд останутся Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швейцария, Англия.

Напомним, что жеребьевка квалификации Евро-2020 состоится 2 декабря.

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