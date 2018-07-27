22:36
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 19°C
  • суббота
    28°C 20°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Преподобная Поклонская. Политическое мясо россиян
Вєсті Кремля
22:25, сегодня
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украина попала в список стран с высоким риском употребления допинга

59 Читати новину українською
Допинг в спорте
Допинг в спорте

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) включила Украину в группу A, в которую входят страны с наиболее высоким риском употребления допинга

Такое заявление сделал президент организации Себастьян Коу на пресс-конференции.

Читайте также: МОК раскритиковал "закон Родченкова" о допинге

В эту же группу были включены федерации легкой атлетики Беларуси, Кении и Эфиопии.

Спортсмены из Украины, Белоруссии, Кении и Эфиопии должны быть проверены на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира, который пройдет осенью 2019 года в Катаре.

Также на этом заседании глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен сообщил, что организация приняла решение оставить в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.

Теги: Новости спорта Допинг легкая атлетика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Детройт" потерпел шестое поражение в шести матчах
 10 ноября 2012 , 12:38
Легкая атлетика. Несколько украинцев пропустят зимний чемпионат Европы в Чехии
 28 февраля 2015 , 01:11
Рыкун: Виноваты политики, а простой народ расхлебывает
 28 января 2014 , 15:28
Экс-нападающий "Зари" переехал в Россию из-за войны в Украине
 17 октября 2014 , 16:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук