Украина попала в список стран с высоким риском употребления допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) включила Украину в группу A, в которую входят страны с наиболее высоким риском употребления допинга

Такое заявление сделал президент организации Себастьян Коу на пресс-конференции.

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В эту же группу были включены федерации легкой атлетики Беларуси, Кении и Эфиопии.

Спортсмены из Украины, Белоруссии, Кении и Эфиопии должны быть проверены на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира, который пройдет осенью 2019 года в Катаре.

Также на этом заседании глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен сообщил, что организация приняла решение оставить в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.