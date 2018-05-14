Украина попала в ТОП-10 лучших выступлений на Евровидении за последние 10 лет

Выступление Джамалы с песней "1944" в 2016 году заняло шестую строчку в рейтинге топ-10 лучших выступлений за последние 10 лет Евровидения.

На официальном сайте международного песенного конкурса появился рейтинг лучших выступлений участников Евровидения за последние 10 лет.

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Джамала на Евровидении 2016

В результате опроса, в котором приняло участие более 7 тысяч человек, выступление Джамалы на Евровидении-2016 с песней "1944" зрители оценили достаточно высоко – Украина заняла шестую строчку.



Результаты голосования лучшего выступления на Евровидении за последние 10 лет

Евровидение 2016 победитель: Украина – Джамала – "1944" (смотрите видео выступления):

Стоит добавить, что первую строчку рейтинга заняла представительница Швеции на Евровидении-2012 Лорин с песней "Euphoria. Выступление нынешней победительницы Евровидения Нетты Барзилай с Израиля занял в рейтинге третью строчку.

Напомним, 12 мая в Лиссабоне состоялся финал Евровидения 2018. Украину на конкурсе представлял певец MELOVIN с песней "Under The Ladder", который занял 17 место. Победу одержала представительница от Израиля Нетта Барзилай.

Евровидение 2018: результаты конкурса (смотрите видео)