Украина попросит у МВФ денег для борьбы с коронавирусом

Кабмин обязал Министерство финансов подготовить письмо и обращение в Международный валютный фонд. В нем Украина будет просить у МВФ финансовой помощи для преодоления последствий коронавируса.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 16 марта, сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем фейсбуке.

Важно Во всей Украине с 17 марта ввели усиленный карантин

Кроме этого обращения, Кабмин одобрил еще два важных поручения профильным министерствам. Так, в ближайшее время вместе с сетями ретейлеров правительство должно разработать перечень товаров, експорт которых следует ограничить на время карантина.

Также Минфин подсчитать количество денег, необходимых для доплаты к пенсиям. По поручению президента и решению правительства, пенсионаром, которые получают менее 5 тысяч гривен пенсии, доплатят дополнительно по 1 тысячи гривен.

Впереди еще много работы, но объединив усилия, мы способны все преодолеть,

– заверил Денис Шмыгаль.

Какие еще решение правительство приняло 16 марта

Прежде всего внеочередное заседание Кабмина касалось усиления режима карантина на территории Украины. В рамках этих ограничений правительство ввело временный запрет на: