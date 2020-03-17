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      Украина попросит у МВФ денег для борьбы с коронавирусом

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      Кабмин обязал Министерство финансов подготовить письмо и обращение в Международный валютный фонд. В нем Украина будет просить у МВФ финансовой помощи для преодоления последствий коронавируса.

      Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 16 марта, сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем фейсбуке.

      Важно Во всей Украине с 17 марта ввели усиленный карантин

      Кроме этого обращения, Кабмин одобрил еще два важных поручения профильным министерствам. Так, в ближайшее время вместе с сетями ретейлеров правительство должно разработать перечень товаров, експорт которых следует ограничить на время карантина.

      Также Минфин подсчитать количество денег, необходимых для доплаты к пенсиям. По поручению президента и решению правительства, пенсионаром, которые получают менее 5 тысяч гривен пенсии, доплатят дополнительно по 1 тысячи гривен.

      Впереди еще много работы, но объединив усилия, мы способны все преодолеть,
      – заверил Денис Шмыгаль.

      Какие еще решение правительство приняло 16 марта

      Прежде всего внеочередное заседание Кабмина касалось усиления режима карантина на территории Украины. В рамках этих ограничений правительство ввело временный запрет на:

      • деятельность кафе, ресторанов, заведений культуры, торговых центров, спортивных учреждений и так далее;
      • с 12:00 18 марта запрещено железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее пассажирское перевозки, а также работа метро;
      • массовые мероприятия с участием более 10 человек.
      Дезинфекция с вертолетов: в соцсетях распространяют фейки о коронавирусе
      16 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Денис Шмыгаль Министерство финансов Украины Кабинет Министров Украины Деньги Транш МВФ МВФ Экспорт Пенсия Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины
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