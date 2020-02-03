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      Украина после слива скандальной записи о сбитии самолета МАУ ответила на угрозы Ирана

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      Место авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / Getty images

      Иран пригрозил не информировать украинскую сторону о следствии по делу катастрофы самолета МАУ под Тегераном из-за того, что в общий доступ попала запись разговора диспетчеров и пилотов иранского лайнера. Из скандальных пленок становится понятно: в Иране с самого начала знали о реальных причинах трагедии.

      Однако, ввиду того, что украинцы обнародовали запись, которая является секретным доказательством по делу, Иран пригрозил больше не информировать Киев о прогрессе расследования. Запись украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования, которое проводит следственная группа.

      Важно: Иран знал о попадании ракеты в самолет МАУ с самого начала: появилась громкая запись разговора

      В СНБО на такое заявление Тегерана отреагировали мгновенно. Ссылаясь на требования Чикагской конвенции, Украина требует всестороннего и полного расследования всех обстоятельств катастрофы.

      Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем расследовании обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в соответствии с нормами международного права,
      – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, утром 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.
      • 2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в самолет МАУ.


      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Иран СНБО Авиакатастрофа МАУ в Иране
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