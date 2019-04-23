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      Украина построила разведывательный корабль, у которого нет аналогов: фото и видео

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      Украина построила разведывательный корабль, у которого нет аналогов
      Украина построила разведывательный корабль, у которого нет аналогов / mil.gov.ua

      Киевский завод "Кузница на Рыбацком" спустил на воду средний разведывательный корабль. У него нет аналогов в Украине.

      Уникальный корабль построили для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по заказу оборонного ведомства, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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      Судно построили в рамках государственной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года с целью укрепления морских границ Украины.

      розвідувальний корабель
      Так выглядит новый разведывательный корабль Украина // Фото: Министерство обороны

      Министр обороны Степан Полторак рассказал, что за всю историю Украины не так много примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера или десантные катера. У нового разведывательного корабля нет аналога по оснащению и возможностям выполнять задачи.

      Это огромный прорыв и это победа,
      – добавил Полторак.

      Однако, в чем именно уникальность новинки – не уточняют. По флотской традиции, во время спуска корабля на воду, о борт корабля разбили бутылку шампанского.

      корабель розвідувальний шампанське традиція
      О борт корабля разбили бутылку шампанского // Фото: Министерство обороны

      К слову, представитель духовенства отец Михаил освятил корабль и экипаж.

      Уникальный украинский разведывательный корабль спустили на воду: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Водный транспорт Міністерство оборони України Степан Полторак Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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