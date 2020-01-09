Украина потеряет 15 миллиардов кубометров транзитного газа в год из-за "Турецкого потока"

Запуск "Турецкого потока" приведет к снижению транзита газа через Украину в 2020 году до около 15 миллиардов кубических метров. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

Транзит газа через Украину по Балканскому направлению с 1 января осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Об этом глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей фейсбук-странице.

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По его словам, Украина ищет новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добилась создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 миллионов кубических метров в сутки.

В ОГТС рассчитывают на тестовые поставки уже в январе.

Отметим, что 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили работу газопровода "Турецкий поток". Присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию. С 5 января российский газ через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии начали получать Республика Северная Македония и Греция.

Что известно о "Турецком потоке"?Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.



Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до города Кыйыкёй на побережье Турции.



Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.



Карта "Турецкого потока"