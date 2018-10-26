Украина потеряла одну позицию в рейтинге УЕФА

Бельгия опередила Украину в рейтинге УЕФА по итогам матчей 3-го тура групповых этапов Лиги Европы.

В Лиге Европы киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" одержали синхронные победы, а в Лиге чемпионов "Шахтер" был разгромлен "Манчестер Сити" (0:3). Такой расклад в 3-м туре еврокубков принес Украине 0,8 балла в таблицу коэффициентов.

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Украина пропустила вперед Бельгию, которой благодаря победам "Генка" и "Стандарда" в Лиге Европы удалось набрать 1 балл. Бельгия и Украина имеют по 36,700 балла, но по дополнительным показателям бельгийцы впереди.

Отметим, что эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон-2020/21. 10 позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше).

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 26 октября

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