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      Украина увеличила экспорт электроэнергии в Европу

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      Украина наращивает поставки электроэнергии в ЕС
      Украина наращивает поставки электроэнергии в ЕС / Delfi

      По итогам января 2019 года экспорт украинской электроэнергии в страны ЕС снова продемонстрировал "плюс", прибавив 4% или 19,7 млн кВт-ч в сравнении с январем 2018 года.

      Лидерами по импорту украинской электроэнергии, традиционно, стало трио Венгрия, Словакия, Румыния, суммарно запитавшие 319,4 млн кВт-ч ($17,241 млн), что на 7,2% или 21,5 млн кВт-ч, больше прошлогоднего показателя. В свою очередь Польша уменьшила импорт на 22,7%, получив за январь 112,9 млн кВт-ч ($7,155 млн).

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      Молдова импортировала в январе 79,2 млн кВт-ч ($4,754 млн), что более чем в два раза больше прошлогоднего показателя – 48 млн кВт-ч.

      Суммарно, в январе Украина отправила на экспорт 511,5 млн кВт-ч.

      Ожидается, что в 2019 году экспорт электроэнергии из Украины превысит 6,5 млрд кВт-ч. И хотя этот показатель еще далек от экспорта 2013 года – 9,9 млрд кВт-ч, в сравнении с кризисным 2015-м – 3,6 млрд кВт-ч, ставшим следствием вторжения в Украину РФ, изменения, как говорится, на лицо.

      Что примечательно, отсутствие импорта и экспорта электроэнергии из и в Россию и Беларусь неизменно, а все энергопотоки из этих стран являются транзитным перемещением.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Электроэнергия Европа Деньги Экспорт Рынок электроэнергии
      Источник: 24 Канал
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