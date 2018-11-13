Украина предложила России провести заседание в Минске из-за псевдовыборов на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением псевдовыборов в оккупированном Донбассе.

Об этом в Facebook написала представитель Украины в ТКГ, нардеп Ирина Геращенко.

"Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украины, РФ, ОБСЕ. Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание... РФ молчат, ни одного ответа", – написала Геращенко.

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Она также выразила убеждение, что Россия стремится разорвать минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров, сорвать их, уничтожить минский процесс, потому что это означает окончание таких болезненных санкций.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.