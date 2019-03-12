Украина прекратила действие договора о дружбе с Россией: в Кремле началась истерика

Министерство иностранных дел России направило официальному Киеву ноту из-за прекращения действия договора о дружбе между странами. Документ должен вступить в действие с 1 апреля.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, "Украина объявила об этом в свойственной ей в последние годы манере, обвинив во всех бедах Россию" – Россия нарушила соглашение, и оно по вине Москвы уже давно стала анахронизмом.

Читайте также: Украина прекратила еще одно соглашение в рамках СНГ

"Предполагаем, что договор мог несколько устареть, все-таки подписали его 20 лет назад. Но произошло это явно не по вине Москвы, которая всегда заявляла о готовности к переговорам и обсуждению конкретных предложений по модернизации договорно-правовой базы, включая с договором о дружбе от 31 мая 1997 года", – убеждают в МИД России.

Следовательно, российские дипломаты обвинили Украину в нарушении договора в 2004 году путем ратификации меморандума о поддержке операций НАТО, а также в 2015 году из-за внесения поправок Военной доктрины, в которой заявлено о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства. В то же время в Москве раскритиковали изменения в Конституцию Украины, по которым недавно закрепили курс на Европейский союз и НАТО.

"При этом даже не был задействован предусмотренный договором 1997 года механизм консультаций с Москвой для обсуждения этого вопроса", – жалуются в стране-агрессоре.

Кроме того, Кремль заявляет, что "Украина грубо и систематически нарушает статью 12 этого документа. В соответствии с ней, стороны якобы должны гарантировать "защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории" и "создать условия для поощрения этой самобытности". Также Украина и Россия вроде бы обязуются "содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в РФ".

"Вместо этого майданная власть в течение ряда лет ведет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины", – отмечают в России.

В качестве примеров они приводят:

– закон "О кинематографии", по которому в Украине запрещен показ российских фильмов и сериалов, посвященных силовым структурам РФ, а также всей российской теле - и кинопродукции, созданной после 2014 года;

- закон о языковых квотах на телевидении, устанавливающий минимальную 75% квоту на телевещание на украинском языке;

– закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания";

– ограничительные меры в отношении российских вебсайтов;

– внесение изменений в закон "О гастрольной деятельности в Украине", что предлагают получать разрешение СБУ на проведение в стране гастролей российских артистов;

– закон "Об образовании",

– рассмотрение в Верховной Раде проекта закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен говорить на украинском

Также в МИД России утверждают, что "Украина продолжает отказывать народу Крыма в праве свободно распоряжаться своей судьбой". В частности, они в очередной раз события на Майдане назвали "антиконституционным переворотом" и отметили, что "крымчане, оказавшись перед реальной угрозой своей безопасности, воспользовались правом на самоопределение (так в Кремле охарактеризовали псевдореферендум, после которого Кремль захватил Крым – 24 канал), гарантированным двусторонним договором".

"Вышеприведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать большой договор. Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины. Призываем Украину придерживаться своих двусторонних и международных обязательств не на словах, а на деле", – добавили в российском министерстве.

Как Украина прекращала действие договора о дружбе с Россией? 28 августа 2018 года президент Петр Порошенко анонсировал, что Украина разрывает с Россией договор о дружбе. Тогда он отметил, в ближайшее время МИД страны должен представить необходимый пакет документов для прекращения документа. 6 декабря Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия договора о дружбе: собственно украинский гарант его и инициировал. 10 числа украинский глава подписал этот документ, а 12-го – Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу.

В чем заключается договор о дружбе Украины с Россией?

Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга, а также "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ С РОССИЕЙ: