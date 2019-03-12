12:24
12 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Громкое возвращение Няш-мяши. Почему россияне восстали против Путина
      Вєсті Кремля
      00:20, сегодня
      Вести.UA: Ручные клоуны Пини. Как Труханов профессионально притворяется дураком
      Вєсті.UA
      23:43, 11 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Украина прекратила действие договора о дружбе с Россией: в Кремле началась истерика

      87 Читати новину українською
      МИД РФ направило Украине ноту из-за прекращения действия договора о дружбе
      МИД РФ направило Украине ноту из-за прекращения действия договора о дружбе / Коллаж 24 канал

      Министерство иностранных дел России направило официальному Киеву ноту из-за прекращения действия договора о дружбе между странами. Документ должен вступить в действие с 1 апреля.

      По мнению российского внешнеполитического ведомства, "Украина объявила об этом в свойственной ей в последние годы манере, обвинив во всех бедах Россию" – Россия нарушила соглашение, и оно по вине Москвы уже давно стала анахронизмом.

      Читайте также: Украина прекратила еще одно соглашение в рамках СНГ

      "Предполагаем, что договор мог несколько устареть, все-таки подписали его 20 лет назад. Но произошло это явно не по вине Москвы, которая всегда заявляла о готовности к переговорам и обсуждению конкретных предложений по модернизации договорно-правовой базы, включая с договором о дружбе от 31 мая 1997 года", – убеждают в МИД России.

      Следовательно, российские дипломаты обвинили Украину в нарушении договора в 2004 году путем ратификации меморандума о поддержке операций НАТО, а также в 2015 году из-за внесения поправок Военной доктрины, в которой заявлено о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства. В то же время в Москве раскритиковали изменения в Конституцию Украины, по которым недавно закрепили курс на Европейский союз и НАТО.

      "При этом даже не был задействован предусмотренный договором 1997 года механизм консультаций с Москвой для обсуждения этого вопроса", – жалуются в стране-агрессоре.

      Кроме того, Кремль заявляет, что "Украина грубо и систематически нарушает статью 12 этого документа. В соответствии с ней, стороны якобы должны гарантировать "защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории" и "создать условия для поощрения этой самобытности". Также Украина и Россия вроде бы обязуются "содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в РФ".

      "Вместо этого майданная власть в течение ряда лет ведет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины", – отмечают в России.

      В качестве примеров они приводят:

      – закон "О кинематографии", по которому в Украине запрещен показ российских фильмов и сериалов, посвященных силовым структурам РФ, а также всей российской теле - и кинопродукции, созданной после 2014 года;

      - закон о языковых квотах на телевидении, устанавливающий минимальную 75% квоту на телевещание на украинском языке;

      – закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания";

      – ограничительные меры в отношении российских вебсайтов;

      – внесение изменений в закон "О гастрольной деятельности в Украине", что предлагают получать разрешение СБУ на проведение в стране гастролей российских артистов;

      – закон "Об образовании",

      – рассмотрение в Верховной Раде проекта закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

      Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен говорить на украинском

      Также в МИД России утверждают, что "Украина продолжает отказывать народу Крыма в праве свободно распоряжаться своей судьбой". В частности, они в очередной раз события на Майдане назвали "антиконституционным переворотом" и отметили, что "крымчане, оказавшись перед реальной угрозой своей безопасности, воспользовались правом на самоопределение (так в Кремле охарактеризовали псевдореферендум, после которого Кремль захватил Крым – 24 канал), гарантированным двусторонним договором".

      "Вышеприведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать большой договор. Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины. Призываем Украину придерживаться своих двусторонних и международных обязательств не на словах, а на деле", – добавили в российском министерстве.

      Как Украина прекращала действие договора о дружбе с Россией? 28 августа 2018 года президент Петр Порошенко анонсировал, что Украина разрывает с Россией договор о дружбе. Тогда он отметил, в ближайшее время МИД страны должен представить необходимый пакет документов для прекращения документа. 6 декабря Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия договора о дружбе: собственно украинский гарант его и инициировал. 10 числа украинский глава подписал этот документ, а 12-го – Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу.

      В чем заключается договор о дружбе Украины с Россией?
      Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга, а также "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ С РОССИЕЙ:

       

      blog_ava
      Курс валют на 12 марта: гривна укрепляется, заметно дешевеет евро
      сегодня
      494
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России МИД Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Латвия отгораживается от России стеной
      сегодня , 12:02 Латвия отгораживается от России стеной
      Аркадий Бабченко 298
      Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза
      сегодня , 10:02 Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза
      Максим Єфімов 324
      Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      11 марта , 11:00 Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      505
      Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты
      сегодня , 10:01 Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты
      Альона Захарова 283
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сегодня , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 744
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В ДТП попал мэр Орджоникидзе с семьей
       5 июля 2012 , 17:39 3
      В Черкассах объявлена чрезвычайная ситуация: в городе нет света и воды
       19 января 2018 , 15:35
      Вернидуб и Фонсека а-ля Макгрегор – Хабиб, или Как Неймар познал жестокие реалии УПЛ
       8 октября 2018 , 14:16
      Что покажет ŠKODA на Женевском автосалоне: фото
       4 марта , 15:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук