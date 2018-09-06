Украина претендует стать третьей в мире по сбору грецких орехов

Об этом информировал "Агробизнес Сегодня".

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Подробнее рассказал президент Ассоциации ореховодов Украины Владимир Пахно.

Он отметил, что 70% греческого грецкого ореха идет на экспорт, планируется собрать большой урожай. Также для продаж в Украине выращивают фундук. Эксперт говорит, что в этом году ореховые сады изрядно разрослись во всех регионах.

Мы запланировали высадить грецкий орех на площади 2000 гектаров, но эта цифра уже будет больше – примерно 2180 гектаров высадили под орехи в 2018 году – это и грецкий орех, и фундук,

– сообщили в ассоциации.

Ореховые сады активно сажают в Закарпатской, Винницкой, Львовской, Днепропетровской и Херсонской областях.