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Украина претендует стать третьей в мире по сбору грецких орехов

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120 тонн грецкого ореха Украина может собрать в 2018 году
120 тонн грецкого ореха Украина может собрать в 2018 году / www.infoportal.pp.ua

В 2018 году Украина может собрать 120 тысяч тонн грецкого ореха и стать третьей в мире по объемам производства этой продукции.

Об этом информировал "Агробизнес Сегодня".

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Подробнее рассказал президент Ассоциации ореховодов Украины Владимир Пахно.

Он отметил, что 70% греческого грецкого ореха идет на экспорт, планируется собрать большой урожай. Также для продаж в Украине выращивают фундук. Эксперт говорит, что в этом году ореховые сады изрядно разрослись во всех регионах.

Мы запланировали высадить грецкий орех на площади 2000 гектаров, но эта цифра уже будет больше – примерно 2180 гектаров высадили под орехи в 2018 году – это и грецкий орех, и фундук,
– сообщили в ассоциации.

Ореховые сады активно сажают в Закарпатской, Винницкой, Львовской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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