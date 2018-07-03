Украина примет Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров
С 22 по 29 июля впервые в Украине состоится Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров. Соревнования пройдут в Киеве.
На Чемпионат мира в Украину приедет 47 стран-участниц. Он также станет отборочным этапом на юношескую Олимпиаду: в Киеве будет разыграно 36 лицензий. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
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На проведение Чемпионата из государственного бюджета выделено 8 миллионов гривен.
Стоит отметить, что в 2017 году в Украине состоялся Чемпионат Европы по прыжкам в воду среди взрослых. Тогда сборная Украины выиграла командный зачет, а действующий капитан юниорской команды София Лискун стала бронзовым призером соревнований.
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