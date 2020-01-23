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      Украина привлекла 1,25 миллиарда евро по самым дешевым в истории ставкам: что это значит

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      Украина выпустила облигации на 1,25 млрд евро по самой низкой ставке в 4,375% / Фото из открытых источников

      Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций с конечным сроком погашения до 27 января 2030 года. Их сумма составляет 1,25 миллиарда евро. А размещены они будут по самым дешевым в истории Украины процентными ставками – 4,375%. Облигации номинированы в евро.

      В Министерстве финансов ожидают, что новому выпуску евроблигаций присвоят рейтинги такие ведущие агентства, как Standard & Poor's и Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020 года, передает пресс служба ведомства.

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      В министерстве добавляют, что заявки на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии поступили от более 350 инвесторов со всего мира. Сумма заявок превысила 7 миллиардов евро. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета. Таким образом, выпуск еврооблигаций будет способствовать поступлению евро в Украине.

      Добавим, что банки BNP Paribas , JP Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как совместные лид-менеджеры (главные организаторы) и совместные букраннеры (организация, которая собирает и учитывает заявки от инвесторов на приобретение ценных бумаг) транзакции.

      В течение размещения еврооблигаций нам удалось уменьшить ставку заимствования на 62 базисных пункта. Это самый низкий купон размещения по еврооблигациям, номинированным в евро, в истории Украины. В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Сегодня все еврооблигации, выпущенные Украиной, торгуются выше номинальной стоимости, а положительная динамика на рынке говорит о доверии со стороны международных инвесторов и их ожидании экономических успехов Украины,
       – добавили в Минфине.

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      Что размещение еврооблигаций даст Украине

      В Офисе Президента подчеркнули, что присутствие Украины на международном рынке капиталов, а также уровень торговли еврооблигациям служит индикатором кредитоспособности Украины. Одновременно это означает, что инвесторы доверяют и готовы финансово поддерживать Украину.

      В ведомстве добавили, что самая низкая процентная ставка на еврооблигации есть бесспорным результатом сложных структурных реформ, которые произошли в последнее время в Украине.

      Министерка финансов Оксана Маркарова отметила, что вышеупомянутый выпуск евроболигаций является эффективным заимствованием в современные истории Украины. По ее словам, это вторая точка в кривой и в стратегической истории Украины по возвращении именно на европейский рынок заимствований. В то же время это большой показатель доверия к украинской команды.

      Премьер-министр Алексей Гончарук, со своей стороны, напомнил, что в наследство нынешнему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентами. Для понимания, обслуживание госдолга – это самая большая статья расходов из госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 миллиардов гривен в год.

      Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентными ставками. Простыми словами, мы замещаем долги – отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства,
      – пояснил он.

      По его словам, в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. А сегодня официальный Киев заимствует 1,25 миллиарда евро под 4.375% годовых.

      "Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 миллиона гривен в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития", – отметил глава правительства.

      Гончарук добавляет, что размещение еврооблигации ярко демонстрирует доверие инвесторов к государственной политике. А доверие к государству – это основа инвестиционного потенциала страны. В то же время инвестиции – это рабочие места для украинцев.

      "Чем больше доверие, тем ниже процентная ставка. Украина – на правильном пути!" – подытожил премьер.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Оксана Маркарова Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Офіс Президента Новости Украины Финансы Министерство финансов Украины
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