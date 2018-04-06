Украина производит все меньше стали, металлурги призывают власть обратить внимание на отрасль

Основная причина – проблемы с сырьем и инфраструктурой.

Отечественные металлурги в прошлом году выпустили примерно на 2 млн тонн стали меньше запланированного. Причина – проблемы с сырьем и инфраструктурой, прежде всего – железнодорожными перевозками. Об этом сообщает "5 канал".

Так, для полноценной работы крупнейших в стране металлургических комбинатов, расположенных в прифронтовом Мариуполе, необходимо улучшение железнодорожного движения через перегон Пологи–Камыш-Заря–Волноваха–Мариуполь.

Одним из наиболее проблемных является направление в Мариуполь через перегон Пологи–Камыш-Заря–Волноваха–Мариуполь. Здесь мы уже видим определенные положительные сдвиги... но этого пока недостаточно для того, чтобы металлургические предприятия Мариуполя смогли работать уже на полную мощность,

– сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Владимир Гусак.

Кроме того, отрасль страдает от нехватки сырья. Так, из-за начала расследования профильного министерства, под угрозой оказался импорт серной кислоты. Рынок пытаются монополизировать несколько компаний, что ударит по промышленности и экономике страны.

"Потенциальные потери – это сотни миллионов долларов валютных поступлений, и соответственно – десятки миллионов гривен недопоступлений в бюджет. Это может ударить с эффектом мультипликатора по всей экономике. Здесь вопрос не только в ценах, а в том, что мы эту серную кислоту не сможем поставить на наши предприятия", – заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По мнению представителей отрасли, неотложные решения необходимо принять в ближайшее время, чтобы не допустить коллапса отрасли.