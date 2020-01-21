Украина против разведения сил по всей линии фронта на Донбассе, – Загороднюк назвал причину

Украина выступает против разведения сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит Минским соглашениям и может привести к замораживанию конфликта.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Интерфаксу". По его словам, разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 километров может затянуться на годы и это перейдет в "замороженный конфликт".

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"Нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласие с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинается лоббирование снятия санкций и все это будет продолжаться десятилетия", – отметил Загороднюк.

Глава Минобороны пояснил: если подконтрольные России наемники будут выполнять Минские соглашения, то в разведении по всей линии Донбасса просто нет смысла.

Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить,

– добавил он.

Также министр сообщил, что Украина предоставила предложения и определила новые участки разведения сил еще в 2019 году. Однако по его словам, разведения может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая. То есть чтобы люди могли нормально пересекать линию разграничения и чтобы было "оживление экономики в регионе, потому что он очень депрессивный".

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Где уже произошло разведения сил на Донбассе:

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

На заседании ТКГ в Минске 16 января стороны договорились о разведении сил на участке возле пункта пропуска "Гнутово". Кроме этого, украинская сторона предлагала еще 3 участка, которые предварительно не утвердили:

в районе моста в Станице Луганской;

вблизи Авдеевки;

у Новоселицы-2.



Карта разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала