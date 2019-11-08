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      Украина против России: Суд ООН начинает рассмотрение дела о действиях РФ в Крыму и на Донбассе

      83 Читати новину українською
      Украина против России: Суд ООН начинает рассмотрение дела о действиях РФ в Крыму и на Донбассе

      Международный суд ООН вынес решение в пользу Украины. Дело в том, что он признал, что имеет юрисдикцию по делу Украины против России.

      Соответствующее решение зачитал председательствующий судья на заседании суда в пятницу, 8 ноября, в Гааге (Нидерланды).

      Обратите внимание! ООН подвела печальные итоги войны на Донбассе

      Как объясняла накануне заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, Международный суд ООН должен был объявить свое решение относительно предыдущих возражений России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

      Таким образом, суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать это дело и одновременно отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в этом деле.

      Новость дополняется

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Судьи Украина – Россия Новости политики ООН
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