Украина против России: Суд ООН начинает рассмотрение дела о действиях РФ в Крыму и на Донбассе

Международный суд ООН вынес решение в пользу Украины. Дело в том, что он признал, что имеет юрисдикцию по делу Украины против России.

Соответствующее решение зачитал председательствующий судья на заседании суда в пятницу, 8 ноября, в Гааге (Нидерланды).

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Как объясняла накануне заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, Международный суд ООН должен был объявить свое решение относительно предыдущих возражений России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Таким образом, суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать это дело и одновременно отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в этом деле.

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