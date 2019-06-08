Украина против России в международном суде ООН: как оправдывается РФ и можем ли мы победить

В течение недели Украина пыталась доказать в Международном суде ООН, что Россия нарушает сразу две международные конвенции: Кремль вооружает сепаратистов ОРДЛО и отправляет на Донбасс своих военных и наемников.

А это является вопиющим нарушение Конвенции о финансировании терроризма, участником которой до сих пор является Россия.

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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина не должна молчать, когда РФ нарушает международные договоры, и поддаваться их манипуляциям.

Россия остановила финансирование терроризма в Украине? Нет. Или она помогла нам найти виновников террористических актов? Нет. Результат: Самолет рейса МН-17 был сбит. Были бомбовые нападения, ракеты падали на жилые районы. Сотни людей были убиты или ранены, тысячи были запуганы,

– подчеркнула она.

Как оправдывается Россия?

► Защищаясь в Международном суде, россияне используют свою хорошо проверенную тактику манипулирования фактами: искажай, перекручивай, отрицай. Российская сторона настаивает: так называемые "ЛНР" и "ДНР" – не террористические организации, поэтому все обвинения в их адрес беспочвенны.

► Даже больше: якобы это украинские войска терроризируют мирное население Донецкой и Луганской областей. Россияне в суде снова обвинили Киев в невыполнении минских договоренностей. А еще отрицали свою причастность к сбиванию самолета рейса МН-17.

Что известно о катастрофе MH17?17 июля 2014 года в небе над оккупированным Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

► Не признают россияне и своей причастности к притеснениям татар и украинцев в Крыму. "После незаконной аннексии Крыма Россия начала широкомасштабную кампанию культурного уничтожения против крымских татар и украинской общины", – ответила Елена Зеркаль.

Какая сейчас ситуация в оккупированном Крыму? На полуострове осталась лишь одна украинская школа. Работу Меджлиса запретили. ФСБшники постоянно проводят обыски в домах активистов крымскотатарской общины. За решетку уже бросили более 100 крымских татар.

► Все эти действия оккупационных властей являются грубым нарушением норм конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На эти аргументы украинской стороны россияне отвечают: международный суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела.

Заявление Украины об агрессии, неправомерной оккупации, откровенных нарушениях устава ООН бессмысленно. И суд не имеет права его рассматривать,

– считает представитель России в Международном суде ООН Дмитрий Лобач.

Сможет ли Украина победить в суде ООН?

Сложность этого дела состоит в том, что Украина должна доказать вину России, которая ведет против нашего государства гибридную войну. И не в целом по общему факту агрессии, а отдельно – по определенным эпизодам. Поэтому украинские юристы, чтобы привлечь Кремль к ответственности, вынуждены обращаться к отдельным международным конвенциям в соответствии с характером нарушений, которые совершает Россия – объясняют эксперты.

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Впрочем, и России такое положение вещей не играет на руку. В ее позиции слабое место – это отрицание очевидных фактов, – говорят юристы. Ведь доказательств присутствия российских солдат на востоке Украины достаточно, террористических актов с их участием тоже было совершено немало и называть это исключительно внутренним украинским конфликтом не получится.



Война с Россией на Донбассе

Впрочем, в 2011 году Международный трибунал ООН уже отклонил одну похожую жалобу. Тогда Грузия подавала иск против России за нарушения Москвой прав человека в Абхазии и в Южной Осетии. А вот в деле Украины против России международные судьи решат, вообще ли начинать рассмотрение по существу, не раньше, чем в начале 2020 года.