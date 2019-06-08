11:29
8 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, 7 июня
      Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского
      Вєсті.UA
      21:18, 7 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Украина против России в международном суде ООН: как оправдывается РФ и можем ли мы победить

      172 Читати новину українською

      В течение недели Украина пыталась доказать в Международном суде ООН, что Россия нарушает сразу две международные конвенции: Кремль вооружает сепаратистов ОРДЛО и отправляет на Донбасс своих военных и наемников.

      А это является вопиющим нарушение Конвенции о финансировании терроризма, участником которой до сих пор является Россия.

      Читайте также: Заявление Зеленского о наемниках России: появилась резкая реакция военных

      Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина не должна молчать, когда РФ нарушает международные договоры, и поддаваться их манипуляциям.

      Россия остановила финансирование терроризма в Украине? Нет. Или она помогла нам найти виновников террористических актов? Нет. Результат: Самолет рейса МН-17 был сбит. Были бомбовые нападения, ракеты падали на жилые районы. Сотни людей были убиты или ранены, тысячи были запуганы,
      – подчеркнула она.

      Как оправдывается Россия?

      ► Защищаясь в Международном суде, россияне используют свою хорошо проверенную тактику манипулирования фактами: искажай, перекручивай, отрицай. Российская сторона настаивает: так называемые "ЛНР" и "ДНР" – не террористические организации, поэтому все обвинения в их адрес беспочвенны.

      ► Даже больше: якобы это украинские войска терроризируют мирное население Донецкой и Луганской областей. Россияне в суде снова обвинили Киев в невыполнении минских договоренностей. А еще отрицали свою причастность к сбиванию самолета рейса МН-17.

      Что известно о катастрофе MH17?17 июля 2014 года в небе над оккупированным Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

      ► Не признают россияне и своей причастности к притеснениям татар и украинцев в Крыму. "После незаконной аннексии Крыма Россия начала широкомасштабную кампанию культурного уничтожения против крымских татар и украинской общины", – ответила Елена Зеркаль.

      Какая сейчас ситуация в оккупированном Крыму? На полуострове осталась лишь одна украинская школа. Работу Меджлиса запретили. ФСБшники постоянно проводят обыски в домах активистов крымскотатарской общины. За решетку уже бросили более 100 крымских татар.

      ► Все эти действия оккупационных властей являются грубым нарушением норм конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На эти аргументы украинской стороны россияне отвечают: международный суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела.

      Заявление Украины об агрессии, неправомерной оккупации, откровенных нарушениях устава ООН бессмысленно. И суд не имеет права его рассматривать,
      – считает представитель России в Международном суде ООН Дмитрий Лобач.

      Сможет ли Украина победить в суде ООН?

      Сложность этого дела состоит в том, что Украина должна доказать вину России, которая ведет против нашего государства гибридную войну. И не в целом по общему факту агрессии, а отдельно – по определенным эпизодам. Поэтому украинские юристы, чтобы привлечь Кремль к ответственности, вынуждены обращаться к отдельным международным конвенциям в соответствии с характером нарушений, которые совершает Россия – объясняют эксперты.

      Читайте также: Суд в Гааге рассмотрит иск Украины против России о содействии терроризму и дискриминации

      Впрочем, и России такое положение вещей не играет на руку. В ее позиции слабое место – это отрицание очевидных фактов, – говорят юристы. Ведь доказательств присутствия российских солдат на востоке Украины достаточно, террористических актов с их участием тоже было совершено немало и называть это исключительно внутренним украинским конфликтом не получится.

      Війна з Росією на Донбасі
      Война с Россией на Донбассе

      Впрочем, в 2011 году Международный трибунал ООН уже отклонил одну похожую жалобу. Тогда Грузия подавала иск против России за нарушения Москвой прав человека в Абхазии и в Южной Осетии. А вот в деле Украины против России международные судьи решат, вообще ли начинать рассмотрение по существу, не раньше, чем в начале 2020 года.

      blog_ava
      Украина – Сербия: впечатления после матча
      сегодня
      456
      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи ООН Суд Украина – Россия Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Елена Зеркаль
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Украина – Сербия: впечатления после матча
      сегодня , 09:20 Украина – Сербия: впечатления после матча
      Ігор Саджениця 456
      У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      сегодня , 08:40 У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      Блог Соцмережі 1169
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      7 июня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      419
      Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      сегодня , 02:39 Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      442
      Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020: видео
      сегодня , 00:00 Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020: видео
      3998
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук