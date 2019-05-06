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      Украина работает над разработкой воздушной платформы для крылатой ракеты "Нептун"

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      Крылатая ракета "Нептун"
      Крылатая ракета "Нептун" / Фото из открытых источников

      Созданием такой платформы занимается Одесский авиационный завод. Использоваться она будет для запуска корабельной крылатой ракеты "Нептун".

      Сайт Министерства обороны Украины отмечает, что такая перспективная программа является одним из приоритетных направлений работы предприятия.

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      В перечень других приоритетов работы Одесского авиационного завода входит также модернизация и ремонт самолетов Л-39, что дает возможность более качественно готовить украинских летчиков и военнослужащих, направленых на переподготовку, а также значительно минимизировать расходы на подготовку летного состава Вооруженных Сил.

      Министр обороны Степан Полторак отметил, что другим важным направлением стала модернизация разведывательного самолета Су-24МР, что позволит четко осуществлять управление Воздушных Сил во время ведения боевых действий, повысит их эффективность, а также позволит получать информацию для принятия решения руководителем ведения боевых действий в онлайн-режиме.

      Для реализации этих и других программ в 2019 году в рамках государственного оборонного заказа Министерством обороны предусмотрено финансирование Одесского авиазавода в сумме 300 миллионов гривен.

      Что известно о ракете "Нептун"?Это ракеты украинского производства, сконструированные и изготовленные на предприятиях украинского оборонно-промышленного комплекса. Противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" являются разработкой Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".

      Модернизированная ракета "Нептун" имеет больший радиус действия. Она способна поразить цель, находящуюся на расстоянии 280 километров, это подтвердили испытания проведенные в 2018 году.

      Вообще номинальная дальность полета ракеты – 300 километров. Она может уничтожать наземные и морские цели, но ключевой ее особенностью является возможность уничтожения кораблей противника.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Новости Одессы Оружие
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