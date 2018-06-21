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Украина работает над снятием "металлургической" пошлины США – заместитель министра экономики

19 Читати новину українською
Таможня
Таможня / westnews.com.ua

По словам Мыкольской, Украина не является крупным поставщиком этой продукции в США в отличие от Европейского Союза, поэтому отмена пошлин для Украины является возможной.

Украина имеет шансы избавиться от торговых пошлин США, введенных, в том числе, относительно Украины на ввоз в Америку стали и алюминия. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины и торговый представитель Украины Наталья Мыкольская.

По словам Мыкольской, Украина не является крупным поставщиком этой продукции в США в отличие от Европейского Союза, поэтому отмена пошлины для Украины является возможной.

"Для них (для США. – Ред.) Мы не являемся крупным поставщиком этой продукции. Если Европейский Союз входит в тройку лидеров поставки металлопродукции в Штаты, то Украина занимает где-то 1% общего их импорта. В принципе, мы видим поддержку нашей позиции, мы видим понимание", – заявила Мыкольская.

Вместе с тем, рынок США для Украины является одним из важнейших, который позволяет привносить в страну валютную выручку.

"Украина поставляет на рынок Соединенных Штатов металлургическую продукцию в объеме где-то в среднем 130-140 миллионов долларов США. Это примерно, чтобы было понятно, где-то 20% -25% от общего экспорта товаров в США за последние три года. То есть для нас рынок США для этой продукции является традиционным, историческим и достаточно важным", – отметила торговый представитель Украины.

Напомним, пошлины, введенные Соединенными Штатами, составляют 25% на ввоз стали и 10% на ввоз в Америку алюминия.

Теги: Министерство экономического развития и торговли імпорт Финансы Министерство финансов Украины Экспорт пошлина
Источник: 24 Канал
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