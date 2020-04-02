Украина рассчитывает на многомиллионную поддержку от ООН в борьбе с COVID-19: детали
Украина поддерживает глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на предоставление помощи по противодействию COVID-19. Благодаря этому Украина сможет получить немалую финансовую поддержку.
Об этом президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре рассказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Об этом говорится на сайте президента.
Обратите внимание Украина вскоре подпишет с МВФ программу расширенного финансирования, – Зеленский
Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого Плана в сумме предусмотренных 165 миллионов долларов США,
– подчеркнул Зеленский.
Он также попросил у генсека ООН посодействовать в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса, с иностранными партнерами.
Отдельно Зеленский и Гутерриш пообщались о ситуации на Донбассе, сохранении санкций против России и о диалоге с МВФ.
Заметим, что Россия пытается показать себя с лучшей стороны перед Западом во время пандемии коронавируса. Так, из РФ в США на днях поступил гуманитарный груз с медоборудованием и средствами защиты. И это во время, когда в России фиксируют серьезную вспышку COVID-19.
Правда, со временем в Госдепе США заявили, что поставку российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которую в Москве назвали "гуманитарной помощью", американская сторона оплатила.
Внимание! Еврокомиссия уже пообещала Украине помощь в размере 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. Эти деньги должны пойти на поддержку системы здравоохранения Украины и на поддержку экономики Украины, в частности малых и средних предприятий.
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